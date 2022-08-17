MYP Lideri Yılmaz: "Seçimlere hak kazanan her partiye istisnasız hazine yardımı yapılmalıdır"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyasi adaletsizliğini demokrasinin işleyişini zorlandığını belirterek, "Bir parti seçimlere girmeyi başarmışsa artık diğer hiç bir partiden farkı yoktur. Anayasal olarak eşit statüdedir. Bu manada başlangıç bir yapılanma ve tanıtım yardımını hak etmektedir" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim süreçlerinde partilere hazineden yapılan yardımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anayasal olarak partilerin eşit statüde olduğunu belirten Yılmaz, seçime girmeyi hak eden partilerin hepsine hazineden destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bir parti seçimlere girmeyi başarmışsa artık diğer hiç bir partiden farkı yoktur"

Seçimlere girmeye hak kazanan bütün partilere hazineden destek verilmesi gerektiğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye de siyasi adaletsizlik demokrasinin işleyişini zorlaştırmaktadır. Cüzi bir taban yardımı da olsa bu yardımın başlangıç noktası hakkaniyet çerçevesinde bir oy almak ya da gurup kurmak gibi kriterlerden önce bahse konu partinin ülke genelinde teşkilatlanma sağlamış ve YSK tarafından seçimlere katılmaya hak kazanmış olmasına bağlı olmalıdır. Eğer bir parti seçimlere girmeyi başarmışsa artık diğer hiç bir partiden farkı yoktur. Anayasal olarak eşit statüdedir . Bu manada başlangıç bir yapılanma ve tanıtım yardımını hak etmektedir. Adalet ve fırsat siyasi eşitliği bunu gerektirmektedir" dedi.

"YSK seçime hazır diye açıkladığı her parti için mutlaka eşit bir yardım paketi olmak zorundadır"

Oy oranının yardım koşulu değil, miktar ve oran koşulu olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Baraj sınırlaması ile hazine yardımını aynı tüzel statüyü sağlayan bir partiye yaptığınızda diğerine yapmadığınızda teşkilat kira giderleri başta olmak üzere partiler arasında mutlak bir anayasal ayrımcılığa neden oluyorsunuz. Oy oranı hazine yardımının ana koşulu değil ancak miktar ve oran koşulu olmak zorundadır. Bunun dışında YSK seçime hazır diye açıkladığı her parti için mutlaka eşit bir yardım paketi olmak zorundadır" diye konuştu.

"Erdoğan bu fırsat eşitliğini sağlamalıdır"

"Sayın Cumhurbaşkanı siyasi demokrasi adına mutlaka kısa bir süre içinde bu seçime yetişecek şekilde bu kanun tasarısını gerçekleştirmelidir" diyerek konuşmasını sürdüren MYP Lideri Yılmaz, "Bu sayın Erdoğan'a gerçek bir saygınlık kazandıracak bir adım olacaktır. Adaylık sürecinde dahi kendisine ilave bir avantaj sunacağı kesindir. Bu nedenle kendisine buradan acil çağrıda bulunuyor ve siyasi eşitsizlik doğuran anti demokratik bu uygulamayı dediğim gibi başlangıç bir hazine yardımı temelinde düzenletmelidir" şeklinde konuştu.

"Düzenleme Erdoğan'ın lehine olur"

Her partinin hazineden destek alma önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enine boyuna düşünmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Seçime giren partilerin tamamı CHP cephesinde değildir. Çoğunun yeni kurulan partilere dağılan oyları alma ihtimali de yükseltir. Hatta kararsız oy kullanmayacakların oylarını da. İttifaklar çerçevesinde bu seçime giren bu partilerin AK Parti ve Erdoğan'dan gelen bu düzenlemenin Erdoğan cephesine muhabbetini de artıracaktır. Bu nedenle iktidar ve sayın Erdoğan bu öneriyi enine boyuna mutlaka değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL