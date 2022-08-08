MYP Lideri Yılmaz: "3 yıl gibi bir süre sonra Suriye Türk vilayeti olacak" - Son Dakika
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MYP Lideri Yılmaz: "3 yıl gibi bir süre sonra Suriye Türk vilayeti olacak"

08.08.2022 23:36
MYP Lideri Yılmaz: "3 yıl gibi bir süre sonra Suriye Türk vilayeti olacak"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaklaşık 3 yıl gibi bir süre sonra Suriye'nin bir Türk vilayeti olacağını belirterek. "Türkiye bütün bunlara hazır olmalı" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaklaşık 3 yıl gibi bir süre sonra Suriye'nin bir Türk vilayeti olacağını belirterek. "Türkiye bütün bunlara hazır olmalı" dedi. Yılmaz ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir askeri girişimde bulunacağını da ifade etti.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacağını söyleyen Yılmaz, "Türkiye önce kaybedecek fakat kısa bir süre, birkaç yıl, yaklaşık 3 yıl gibi bir süre sonra bütün Suriye bir Türk vilayeti olacak. Türkiye bütün bunlara hazır olmalı" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı askeri girişimde bulunacağını da ifade eden Yılmaz, "Suriye'de yaşanacak bu gelişmeler tek başına ilerlemeyecek. Bu esnada Yunanistan o da kısa bir süre içinde ülkemize karşı askeri girişimde bulunacak. Türkiye bütün bunlarla uğraşırken Ermeni ile de aynı anda mücadele edecek. Kısaca ülkemizi kısa vadede sıcak günler beklese de ileride çok parlak ve güçlü günler memleketimizin ve milletimizin zaferine mahzar olacaktır. Halkımız bu zor günleri aştığında çok daha parlak günlere hem kendisi hem Türk dünyasını taşıyacaktır. Son derece önemli bir dönemeçte ilerliyoruz. Ağır hatalar yapmadan savunma alanında mutlaka uçak filosuna takviye yaparak askeri sanayimizi çok güçlü hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet ve hükümetin ülke menfaati konusunda bir araya gelmesi gerektiğini de belirten Yılmaz, "Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zaman diliminde iç siyasette kavga dilinden mutlaka uzak durulmalıdır. Muhalefet ve hükümet ülke menfaatleri konusunda ortak noktada bir araya gelmeyi mutlaka becermelidir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MYP Lideri Yılmaz: '3 yıl gibi bir süre sonra Suriye Türk vilayeti olacak' - Son Dakika

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