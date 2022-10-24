CHP liderinden adaylığını kuvvetlendiren çıkış: Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim

2023'e doğru giderken artık siyasi partiler ve liderler de seçim havasına girmeye başladı. Adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin de adayını açıklaması gerektiğini belirtilirken, muhalefet tarafının konuyla ilgili sessizliği sürüyor.

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ KILIÇDAROĞLU

Muhalefet cephesinde adaylık için öne çıkan en güçlü isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak Kılıçdaroğlu şu ana kadar resmi bir açıklamada bulunmadı. CHP liderinin zaman zaman yaptığı çıkışlar ise adaylığa yeşil ışık yaktığına yoruluyor. Kılıçdaroğlu bu tarz bir çıkışı son olarak Sivas'ta katıldığı televizyon programında yaptı. CHP lideri canlı yayında oy istedi.

"BİR DE KILIÇDAROĞLU'NU DENEYİN"

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çantada keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." ifadelerini kullandı.