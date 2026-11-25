TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "HGS", İYİ Partinin "COP31", CHP'nin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", DEM Partinin "kadına yönelik şiddete ilişkin hukuki düzenlemeler" ve Yeni Partinin "infaz ve koruma memurlarının özlük hakları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, HGS ile ilgili iddialara ilişkin "100 binlerce" dosya bulunduğunu ileri sürdü.

Vatandaşa bildirim yapılmadan "fahiş paralar alındığını" ve icra işlemleri başlatıldığını anlatan Özdağ, "Bu icraları takip eden avukatlar kim? Kaç bin kişiye bu tür işlem yapılmış? Bir araştırma komisyonu kurarsak burada, araştırma komisyonuyla beraber bu gerçekleri görürüz. Bu avukatlar kim? Bu avukatlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin akrabaları mı, bakanların akrabaları mı? Kim bunlar?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da söz konusu iddialar kapsamında kaç vatandaşın mağdur edildiğini, ne kadar para tahsil edildiğini ve hukuk bürolarının hangi ölçütlere göre seçildiğini sordu.

Zamanında yapılmayan bildirimler ve katlanarak büyüyen borçların bulunduğunu aktaran Aydın, "Bir geçiş ücretinin icra masraflarıyla nasıl bu kadar arttığı açıklanmalıdır. Vatandaş itiraz etmek için de zaman, emek ve para harcamak zorunda kalmamalıdır çünkü bu yükün sorumlusu vatandaş değildir." diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, bildirim yapılmadığı için dosyanın icraya düştüğünü, avukat parası ve faizleriyle "inanılmaz borçlar çıktığını" söyledi.

İktidarın yaşananlara yol açanlara ses çıkarmadığını söyleyen Karaoba, "Plakayı takip ediyorsunuz ama kimler soyuyor hiç bakmıyorsunuz. Tek tek isimlere baktığımızda, sizin en değerli bakanlarınızın, eski bürokratlarınızın ya çocukları ya yeğenleri avukat. Kimlere verildi? 81 ilde bu icra dosyalarını siz kimler aracılığıyla takip ediyorsunuz?" dedi.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, sistem vatandaşın cebine uzanırken hızlı, bilgilendirme ve hesap verme söz konusu olduğunda ise "ağır çekimde" çalıştığını iddia etti.

Kaybedenin halk olduğunu ifade eden Hülakü, "Bu yolların bedelini ödeyen yurttaş bir de kendi geçişinin hesabını takip etmek zorunda bırakılmış, üstüne cezalandırılmış, susturulmuş ve borçlandırılmış." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, iktidarın devletin işleyişini çürüttüğünü, siyasi kimliğe göre adalet dağıtır hale geldiğini söyledi.

HGS sistemindeki teknik aksaklıklardan değil "örgütlü biçimde kasten sistem bozularak halkın mağdur edildiğini" anlatan Mullaoğlu, "Buradaki mesele geçiş ücretinin de ötesinde bir meseledir. Mesele, AKP'nin milletin kurumlarını arpalık görmesi ve yandaşlarına peşkeş çekme meselesidir. Burada kasten hukuk vatandaşı korumak için değil, vatandaşı borçlandırmak ve icraya sürüklemek için işletilmiştir." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, vatandaşların cezalı duruma düşmelerinin önlenmesi ve mağduriyet yaşamalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili bakanlıkça alındığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen otoyol ve köprülerdeki yasal takip süreçleriyle ilgili görevli şirketlerin, yeni yasal takip işlemlerinin durdurulmasının kararlaştırıldığını anımsatan Ahlatcı, şunları kaydetti:

"İhlalli geçiş alacaklarının kamu eliyle tahsil edilmesi seçeneği Hazine ve Maliye Bakanlığımızın değerlendirmesine sunulmuştur. Ayrıca, Bakanlığımızca vatandaşlarımıza yapılacak kısa mesaj, SMS, e-posta, e-Devlet ve KEP bildirimlerine ilişkin ortak standartlar belirlenmiştir. E-Devlet bildirimlerinin vatandaşlarımızın kayıtlı telefonlarına otomatik SMS olarak iletilmesi için TÜRKSAT'la teknik çalışmalar yürütülmektedir. Kara yollarımızdaki elektronik mesaj panoları aracılığıyla HGS bakiye ve ödeme uyarıları yapılacak, otomatik ödeme talimatlarının yaygınlaştırılması teşvik edilecektir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi ise kabul edildi. Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 22, 23, 24, 29, 30 ve 31 Aralık'taki birleşimlerinde saat 00.00'a kadar çalışacak.

Genel Kurul'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.