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Muhammed Rıza Yalçınkaya, Bartın'da destekçilerine teşekkür turuna çıktı - Son Dakika
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Politika

Muhammed Rıza Yalçınkaya, Bartın'da destekçilerine teşekkür turuna çıktı

Muhammed Rıza Yalçınkaya, Bartın\'da destekçilerine teşekkür turuna çıktı

Bartın Belediye Başkanı seçilen Muhammed Rıza Yalçınkaya, mazbatasını almadan destekçilerine teşekkür etmek için sokaklarda tur attı. Yalçınkaya, Bartın halkının kendisine olan güvenini vurgulayarak, hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

03.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:19
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Bartın'da resmi olmayan rakamlara göre 22 bin 383 oy alarak Bartın Belediye Başkanı seçilen Muhammed Rıza Yalçınkaya, mazbatasını bile almadan kendisine destek olan vatandaşlara teşekkür turuna çıktı. Sokak ortasında vatandaşlar ile bir araya gelen Yalçınkaya, "Bartın halkı jübile yapmama müsaade etmedi" dedi.

Bartın'da 6 bin 405 oy farkla Belediye Başkanı seçilen Muhammed Rıza Yalçınkaya, mazbatasını bile almadan kendisine destek veren esnaf ve vatandaşlara koştu. İl merkezindeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek teşekkür eden Yalçınkaya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Yalçınkaya'nın etrafını çevreleyen ve kümeler oluşturan vatandaşlar, Yalçınkaya'yı tebrik ederek, başarılı bir dönem geçirmesini temenni ediyor. Sokaktaki kadın, çocuk ve yaşlı her kesimden insanlarla kucaklaşarak, teşekkür eden Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın halkına yeniden hizmet fırsatı yakalaması nedeniyle duygu yüklü olduğunu belirtti. Rıza Yalçınkaya, "Çok güzel bir duygu. Gerçekten tekrar Bartın'a belediye başkanı olarak seçilip, Bartın halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım için duygu doluyum. Bu görevi tekrar veren Bartın halkına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 1999'da belediye başkanı seçildiğim günden, bugüne kadar geçen süre içerisinde Bartın halkı, bana hep inandı, güvendi. Sandığa gittiğinde bana sahip çıktı. Bu seçimde de Bartın'ın Rızası'na sahip çıkarak, destek ve katkıları ile bir 5 yıl daha Bartın'a hizmet etmenin yolunu açtı. Ben de bu insanların güvenini eksik etmeden, bana sevgisini azaltmadan, 24 saat çalışarak, layık olduğu hizmetleri getirmeye gayret edeceğim" dedi.

Gazetecilerin jübile için tarih belirlediniz mi sorusuna ise, "Bartın halkı jübileme müsaade etmedi. Bartın halkı, 'Sen daha bize lazımsın. Bu takımda oynayarak, kolektif çalışma örneği ile bu takıma şampiyonluklar kazandıracaksın dedi. Bartın'a şampiyonluk kazandıracağıma inanan Bartın halkı, ne zaman bana sandıkta 'artık yeter' derse, o zamana kadar Bartın için şampiyonluk yolunda koşturmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Yalçınkaya'nın bugün mazbatayı alarak, Belediye Başkanlığı koltuğa oturacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhammed Rıza Yalçınkaya, Bartın'da destekçilerine teşekkür turuna çıktı - Son Dakika

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