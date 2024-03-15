Muharrem İnce Ankara\'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'nın Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Meşrutiyet Caddesi'nden gezisine başlayan İnce, sırayla dükkanları gezdi. İnce, vatandaşlardan partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Burak Hasar ve Çankaya Belediye Başkan adayı Veli Özçelik'e destek istedi. İnce, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Biz gönüllüler ile yollardayız. Ne o kadar billboardlara paramız var ne de o koca otobüslere paramız var. Kiralık 20 yaşındaki otobüsümüzle geziyoruz. Biz milletin gönlüne seslenmeye çalışıyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Haklı olduğumuzu biliyoruz" dedi. - ANKARA