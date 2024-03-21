Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu ve belediye başkan adaylarına destek istedi - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu ve belediye başkan adaylarına destek istedi

Muharrem İnce, Denizli\'de esnaf ziyaretinde bulundu ve belediye başkan adaylarına destek istedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de partisinin belediye başkan adaylarına destek istemek için esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, seçim çalışmaları kapsamında Pamukkale travertenleri altındaki bölgede yürüyüş yaparak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra kampüs bölgesine geçen İnce, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirerek adaylarına oy istedi.

21.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi.

İnce, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan ve Merkezefendi Belediye Başkan adayı Haydar Volkan Haytaoğlu ile kentte seçim çalışmaları yürüttü.

Pamukkale travertenleri altındaki bölgede yürüyüş yapan İnce, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra kampüs bölgesine geçen İnce, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, adaylarına oy istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu ve belediye başkan adaylarına destek istedi - Son Dakika

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