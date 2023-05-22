Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hasta olduğunu söyleyen İnce, hastanedeki bir fotoğrafını paylaştı.
İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."
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