Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim

22.05.2023 22:55

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hasta olduğunu söyleyen İnce, hastanedeki bir fotoğrafını paylaştı.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."

Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim
YORUMLAR
500

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 01:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement