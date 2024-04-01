Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

Politika

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, "Bize destek olan, oy veren başta yol arkadaşlarım olmak üzere AK Partililer, milliyetçiler dahil bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bizi bu göreve getiren herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin belediye başkanı olmaktan biran olsun vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP'nin ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da başarılı sonuçlar almasının ardından büyük bir coşku yaşandı. Birçok partili CHP Antalya İl Başkanlığı önüne kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip etti. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Platform üzerinden Böcek, vatandaşları selamladı. Böcek, 14 ilçe belediye başkanı arkadaşlarıyla herkesin belediye başkanı olarak Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Hep birlikte herkesin başkanı olarak bütün Antalya'nın hizmetinde olacağının altını çizen Böcek, "Çünkü burası Antalya. Tüm bayramlarda birlikteydik. Bize destek olan oy veren başta yol arkadaşlarım olmak üzere AK Partililer, milliyetçiler dahil bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bizi bu göreve getiren herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin belediye başkanı olmaktan biran olsun vazgeçmeyeceğiz. Çalmadan çırpmadan Gazipaşa'dan Kaş'a, 913 mahallede ayrım yapmadan hizmet ettik. Dağlara taşlara yol yaptık, Türkiye'nin en ucuz su ve ekmeğini derken bütün vatandaşlarımızın derdine derman olmaya çalıştık. 4 dönem KOnyaaltı Belediye Başkanlığının ardından ikin dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığı rekoru kırdıran sizlere çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Bundan sora 14 ilçe belediye başkanı arkadaşımla azimle gururla beş yıl daha bütün vatandaşlarımızın derdine derman olacağız. İşimiz gücümüz Antalya. Aldığımız oylar bizi şımartmadı. Her gelen oy bize insanlara bağlamıştır. Ramazan ayı Antalya ve tüm ülkemize sağlık mutluluk barış ve başarı getirsin" dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, tüm zorluklara rağmen Antalya'da 14 ilçe ve birde büyükşehir belediye başkanlığını kazandıklarını söyledi. - ANTALYA