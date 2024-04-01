Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, yaptığı balkon konuşmasında, "Hepinizin herkesin başkanı olmaktan biran bile ayrılmayacağım. 19 ilçenin kesin olmayan sonucuna göre 14 ilçe belediyeyi de aldık, Antalya'da rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.
CHP'nin Antalya'da başarılı bir sonuç elde etmesinin ardından binlerce partili, Karaoğlan Parkı içindeki Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda toplandı. Ellerinde ay yıldızlı ve CHP bayrağı bulunan binlerce vatandaş, büyük bir coşku yaşadı. Muhittin Böcek'e, kesin olmayan sonuçlara göre Muratpaşa Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanlığı'na seçilen İsa Akdemir'de eşlik etti.
2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek, Karaoğlan Parkı'ndaki Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki balkondan kalabalığa hitap etti.
'Muhittin Başkan' sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Böcek, 19 ilçede 913 mahallede yoldaşların hepsine teşekkür etti.
Seçimden önce ülkücülerin, Ak Partililerin bütün Antalyalıların oylarına talip olduklarını dile getiren Böcek, " Konyaaltı'nda 4 dönem belediye başkanlığıyla rekor kırmıştım şimdide Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste ikinci kez kazandıran sizlersiniz. Çalmadan, çırpmadan önce Allah'ıma sonra halkıma hesap vererek bugünlere geldim. Hepinizin herkesin başkanı olmaktan biran bile ayrılmayacağım. 19 ilçenin kesin olmayan sonucuna göre 14 ilçe belediyeyi de aldık. Antalya'da rekor kırmaya devam edeceğiz. Birileri balkonda konuşmalar yapıyordu. Bize yuh yakışmaz. Antalyalılar olarak insanların doğduğu yerde değil doyduğu yer olarak herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi ötekileştirmedik ayrıştırmadık. Bütün Antalyalıların belediye başkanı olacağımı söyledim. Herkesin başkanını bize siz verdiniz siz" diye konuştu.
"Sandıktan yırtamadılar"
"Herkesin Başkanı Muhittin Böcek, sloganları altında konuşmasına devam eden Böcek, "Antalya'da hiçbir mazarete sığınmadık. Deprem, sel, Covid oldu. Bundan sonrada sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye dertleriyle dertlenmeye kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru için doğumdan yaşlılığına kadar çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl önce, 'maaşı bile ödeyemez' dediler. Sosyal yardımları verdik, ilkleri yaptık. Sosyal yardımları en üst seviyeden vermeye devam edeceğiz. Yerelden kalkınma başta olmak üzere, seçin alanlarında ne söz verdiysek hepsini teker teker yapacağız. Siyasi partilerden ayar vermeye çalışanlar vardı. Hiç kimse kimse bizi ayar edemez. Ağa babalarıyla Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar afişler yaptılar. Bizim öyle paramız yoktu. Afişlerimizi yırttılar ama sandıktan yırtamadılar" dedi.
"Antalya dersini vermiştir"
Antalyalıların kendilerini bağrına bastığına vurgu yapan Böcek, "Bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan halkımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Seçimleri Antalya'da demokrasi kazanmıştır. Seçim sürecinde siyasi partilerin adayları oldu, hepsi meydanlarda kaldı. Bugün itibariyle o seçim meydanlarındaki yarışlar tamamlanmıştır. Antalya, cumhuriyeti, milli bayramları kutlamaya devam edecektir. Herkes ibadetlerini yapacak, özgürce yaşamaya devam edecek. Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde festivalleri yapacağız. Altın Portakal'ı siyasete alet etiler. 60. Altın Portakal'ı yine biz yapacağız. Sizlerle birlikte yapacağız. Bugün itibariyle ilçelerimizde köylülerimizin dertleriyle dertleneceğiz. Mazotu 6 liradan 40 liraya, 22 senedir otoban diyenlere Antalya dersini vermiştir. 19 ilçede 19 belediye başkanını kendi partimizin belediye başkanı gibi göreceğiz. Azimle gururla beş yıl daha çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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