Muhtar Adayı Hülya Akagündüz, Yenice Mahallesi'nde Aşevi Açmayı ve Öğrenci Bursu Sağlamayı Hedefliyor - Son Dakika
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Politika

Muhtar Adayı Hülya Akagündüz, Yenice Mahallesi'nde Aşevi Açmayı ve Öğrenci Bursu Sağlamayı Hedefliyor

Muhtar Adayı Hülya Akagündüz, Yenice Mahallesi\'nde Aşevi Açmayı ve Öğrenci Bursu Sağlamayı Hedefliyor

Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Yenice Mahallesi'nde muhtar adayı olan Hülya Akagündüz, projeleriyle dikkat çekiyor. Aşevi açma ve öğrenci bursu sağlama planlarıyla ön plana çıkan Akagündüz, kadın dayanışmasını da vurguluyor.

02.03.2024 13:06  Güncelleme: 13:12
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Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde muhtar adayları projeleriyle halkın karşısına çıkıyor. Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hülya Akagündüz de, büyüdüğü mahallesinde muhtar olup aşevi açmak ve öğrenci bursu sağlamayı istiyor.

Mahallelerde kadınların rekabet halinde olduğu yarışta projeleriyle ön plana çıkan kadın adaylar; mahalle sakinlerine sosyal sorumluluk projeleri de sunuyor. Aşevi ve öğrenci bursu planıyla adından söz ettiren Muhtar Adayı Hülya Akagündüz; "Eşimle birlikte proje geliştirdik ve projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Muhtar olup olmamam önemli değil ama kazanan kişiye projelerimin hayata geçmesi için destek sunacağım" dedi. Mahallesinde kadın azalarla birlikte yol yürüdüğünü aktaran Akagündüz; "Biz; seçim süreci boyunca kadın dayanışması içerisinde olacağız. İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı adaylarının içerisinde kadınların olması da bizi mutlu kılıyor. Burs sözü verdim ve sözümün arkasındayım. İhtiyaç sahipleri için de aşevi projesiyle destek sunacağım" diye konuştu.

Mahallenin mevcutta muhtarı olan Levent Çalışır ise mahallesinde seçimlerde çıkan adayların kendini mutlu ettiğini ve şehrin en büyük mahallesindeki yarışın siyasette de örnek olduğunu söyledi. Şehrin en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi'nde 22 bin 377 kişi sandığa gidecek. 22 bin kişinin oyunun 3'te birini alan seçimlerin galibi olurken 13 muhtar adayının ise 4'ü kadın. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhtar Adayı Hülya Akagündüz, Yenice Mahallesi'nde Aşevi Açmayı ve Öğrenci Bursu Sağlamayı Hedefliyor - Son Dakika

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