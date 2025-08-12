Murat Baybatur, Alaşehir ve Sarıgöl\'de Esnaf ve Üretici Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde esnaf ve üretici ziyaretleri gerçekleştirdi, okul açılışı yaptı.

AK Parti'li Baybatur, Alaşehir ve Sarıgöl'ü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Baybatur ilk olarak, TARİŞ üzüm işletmesini gezerek, işçilerle öğle yemeği yiyip sohbet etti. Çiftçilerle yaklaşan üzüm kesim sezonu öncesinde üretim, pazarlama ve tarımsal destekler konusunda görüş alışverişinde bulunan Baybatur, hayırlı bir sezon olmasını diledi. İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri de yapan Baybatur, ticaretin canlanması ve yerel kalkınma için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buradaki programının ardından, Sarıgöl Kızılçukur Mahallesi'ne geçen Baybatur, yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Okulda 4 sınıflık, kütüphane ve öğrenciler için çeşitli bölümler bulunurken, modern sınıf donanımı ve teknolojik altyapısıyla bölgedeki eğitim standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Eğitim yatırımlarımız, AK Parti'nin en öncelikli alanlarından biridir. Kızılçukur Mahallemize kazandırdığımız Şehit Ahmet Şılak Ortaokulumuz, evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için atılmış güçlü bir adımdır. İnşallah buradan yetişen evlatlarımız ülkesi ve milleti için başarılı işlere imza atacak" dedi.

AK Parti'nin her zaman sahada ve milletinin yanından olduğu belirten Baybatur, "Bugün Alaşehir'de üreticimizle, esnafımızla; Sarıgöl'de öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Biz her zaman sahadayız. Milletimiz de hizmet siyasetine güveniyor, sevgisini ve desteğini her fırsatta gösteriyor. Bu destek, daha çok çalışmamız için bize güç veriyor" ifadelerinikullandı. - MANİSA