Murat Emir: Acil Kurultay Şart

24.05.2026 14:17
CHP'li Murat Emir, İçişleri Bakanı ile krizi çözmek için görüşeceklerini ve acil kurultay talep ettiklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir, "Bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Emir, "Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır, dolayısıyla kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Biz bunları söylerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Uzlaşmak adına Kılıçdaroğlu tarafıyla görüştüklerini belirten Emir, "Nitekim dün akşamın geç saatlerine kadar 2 milletvekili arkadaşımızla ben ve Suat Özçağdaş birlikte bugün için bugün öğlen saatleri saat 12 için sözleşmiştik ve özellikle kurultayın tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık" dedi.

"Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır"

Acilen kurultay tarihinin verilmesi gerektiğini dile getiren Emir, "Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım" açıklamasında bulundu.

"İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık, birazdan gideceğiz"

Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını söyleyerek "Biz ne ülkemizin ne halkımızın ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz ve İçişleri Bakanı'ndan da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

