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Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi'ni Ziyaret Etti

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılar için projelerinden bahsetti. Kurum, İstanbul'un her iki yakasında yaşam merkezleri kuracaklarını ve yaşlılara spor, eğlence, kitap okuma, müzik dinleme ve eğitim imkanları sunacaklarını belirtti.

Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi\'ni Ziyaret Etti
21.01.2024 - 16:50,
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Kurum, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız" dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da eşlik etti. Yaşlılarla tek tel el sıkışan Kurum, karanfil verip sohbet etti. Huzurevi sakini heykeltıraş ve ressam olan Özcan Çelen ise Kurum'un portresini çizdiği resmi hediye etti. Ziyaret sırasında Erol Eranıl, Müyesser Yurtseven ve Durballı Taşören Türk sanat müziğinden bazı eserler seslendirdi. Sadiye Hacar isimli bir yaşlı kadın ise Murat Kurum ve beraberindeki heyete şiir okudu. Program bitiminde ise huzurevinin bahçesinde Eranıl'ın geri dönüşümden yaptığı heykeller önünde fotoğraf çektirildi.

"Sizlerle birlikte yol yürümek de bizim için bir şeref ve onur vesilesi olacak"

Yaşlılar için projelerinden bahseden Kurum, "Burada her ilden hanımefendi ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bir hikayem var. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin hep yanında olmaya çalıştım. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere sadece İstanbul diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul ve milletimizin sorunları olacak. Biz milletimiz için hep en iyisini en güzelini hayal ettik ve o hayalin peşinden koştuk. İnşallah sizlerle birlikte de bunları gerçekleştireceğiz. Burada huzur evimizde güzel bir ortam var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız. Sizlerle birlikte yol yürümek de bizim için bir şeref ve onur vesilesi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz, biz sizin hep yanınızda olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla ne istiyorsanız bir telefon kadar uzakta olacağız. Daha önce 25 yıllık iş hayatımda hep çalışıp ürettim. Laf değil eser inşa ettik. Bu anlayışla, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her birinize ayrı ayrı selamları ve hürmetleri var. Bahçelievler'de bir program yaptığımızda da burada sizleri ziyaret etmek onu da çok mutlu eder diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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