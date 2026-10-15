Murat Kurum, İstanbul'da sel hasarını yarın inceleyecek, bugün toplantı yapacak - Son Dakika
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Murat Kurum, İstanbul'da sel hasarını yarın inceleyecek, bugün toplantı yapacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da bugün İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyecek. Kurum, son duruma ilişkin açıklama yapacak, yarın hasar bölgelerinde inceleme yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek. Son duruma ilişkin açıklama da yapacak olan Bakan Kurum, yarın da hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: İHA
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