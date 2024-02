Politika

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te kahvaltı programına katıldı, ardından Pendik spor tesislerini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kurum, "Pendik'te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek, sevgiye, ailemize, çocuklarımıza zaman kalacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te düzenlenen STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Murat Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz İstanbul'u olgun bir demokratik kültür içinde yöneteceğiz. Yani her kesimden insanımız, bizim paydaşımız olacak. Çok sesli, çok kültürlü ve liyakatli bir yönetim yapısıyla, İstanbul'un sorunlarını ele alacağız ve bu salonu dolduran siz değerli kardeşlerimizle birlikte çözeceğiz.

22 yıldır, tarihi nitelikteki her bir projemiz; yeni bir projenin kapılarını araladı. Yaptığımız her bir çalışma, daha büyük çalışmanın ve değişimin yolunu açtı. Bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil eser yaptık, millet bahçelerimizi sizlerin hizmetine sunduk.

Allah bize güç kuvvet verdi, birçok mahallemizde kentsel dönüşümü hızlandırdık. 20 bin yuvamızı dönüşüm kapsamına alarak, hayatlara dokunduk. Vatandaşımızın yıllardır çektiği mülkiyet derdini süratle çözdük. Her şartta belediyemizin yanında durduk. Biz yine; önümüzdeki beş yılda, her zaman Pendiğimizin yanıbaşında olacağız. Hep birlikte; 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız.

Pendik'te, TEM ve E-5 yanyol düzenlemesini; Pendik Meydan Katlı Kavşağını süratle yapacağız. Trafik çilesine karşı ilk hamleyi yapacağız. Sultanbeyli – Kurtköy; Pendik - Sabiha Gökçen - Tuzla ve Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hatlarını süratle başlatacağız.

Tuzla - Samandıra arasında ihtiyaç duyduğunuz Raylı Sistem Hattını kurarken; bir diğer grubumuz; Belediye Binası Önü, Süreyyapaşa - Aydınlıyolu Caddeleri arasındaki battı çıktı uygulamasını tamamlayacak. Pendik'te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek, sevgiye, ailemize, çocuklarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek, Pendik güzelleşecek, Pendik zenginleşecek. Aydos ormanında; Pendiğimize hitap edecek muhteşem bir yeşil alanı sizlere hediye edeceğiz. Pendik'teki ihtiyaç sahibi ailelerimize maddi destekler vereceğiz. Yavrularımız için, Pendiğin her mahallesine yeni kreşler yapacağız" dedi.

Programda konuşan Ahmet Cin, "2019 senesinde Pendik'e getirmesi gereken yatırımların şimdi tek tek hesabını yapıyoruz ve Sayın Murat Kurum'un başkanlığında bu yatırımların Pendik'e gelmesi için mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Büyükşehir belediyesine kazanmak suretiyle Pendik'e gelecek olan yatırımları getireceğiz ve Pendik'in çehresini çok daha güzel hale getirmek hedefindeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum STK Temsilcileriyle Buluşma programının ardından Pendikspor tesislerine ziyarette bulundu. Pendiksporlu futbolcularla sohbet eden Kurum, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi. Ardından topun başına geçen Murat Kurum penaltı atışı yaptı.

Bir süre gazetecilerle birlikte penaltı atışı yapan Murat Kurum, "Her alanda olduğu gibi sporun ve sporcunun yalnız bırakıldığı anlayıştan uzak, İstanbul'un sporla iç içe yaşayacağı ve mahalle ölçeğinde her türlü spor faaliyetinin yapılacağı bir İstanbul vaad ediyoruz. İlk etapta 2027 Avrupa oyunlarının, ardından 2036 olimpiyat oyunlarının İstanbul'da yapılabilmesi için 1 Nisan itibari ile tüm kulüplerimizle bu mücadeleyi verecek ve biz de İstanbul Büyükşehir belediyesi olarak her türlü altyapı ve tesisi İstanbulumuza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL