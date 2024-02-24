Murat Kurum: Sancaktepe İstanbul\'un parlayan yıldızı olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de vatandaşlara seslendi. 31 Mart akşamı Sancaktepe'den İstanbul'un yeniden yükselişinin başlayacağını söyleyen Kurum, "Sancaktepe her zaman bizim için başka, bizim için ayrı bir güzel. 5 yıldır Sancaktepe'de Şeyma Başkanımla el ele verdik ve mücadelemizi sizlerle birlikte verdik. Sancaktepelilerin desteği ve duasıyla 31 Mart akşamı da Sancaktepe İstanbul'un parlayan yıldızı olacak" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de vatandaşlara seslendi. Mevcut İBB yönetiminin Sancaktepe'de hafriyat dökerek kapattığı metro hattına değinen Kurum, "31 Mart akşamı Sancaktepe için yapılan metro çukurlarına hafriyat dökenlere gereken cevabı Sancaktepe verecek. Biz her zaman milletimizle beraber olduk. Milletimizin güzel yarınları için çalıştık. Onlar, o metro çukuruna hafriyat dökse de biz Sancaktepe'ye metroyu getireceğiz" şeklinde konuştu.
5 yıllık süreçte İmamoğlu yönetiminin heybelerinin boş olduğunu dile getiren Kurum, "Karneleri sıfır. Heybeleri boş. Heybelerinde İstanbul'u anlatacak hiçbir şeyleri yok. Heybelerinde sadece ve sadece 'Kandil Uzlaşısı' var. 'Kandil Uzlaşısı' etrafında o kirli pazarlıklar var. Çok net ve açık söylüyorum, 'Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur" sözleriyle konuşmasına devam etti.
Eser siyaseti yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul'un güzel insanları 31 Mart akşamı Sultan Fatih'in şehrinde en güzel cevabı yine sandıkta verecek, yine eser siyaseti diyecek. Milletimizin elini bir tuttuk, o eli hiç bırakmadık. Söz verdik, sözlerimizin hepsini tuttuk. Şimdi de İstanbullulara söz veriyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul'un kardeşi olacağız, evladı olacağız. Hep birlikte İstanbul'umuzun yarınları için, İstanbul'umuzun gençleri, kadınları için çalışacağız" dedi.
31 Mart akşamı İstanbul'un özgürlüğüne kavuşacağına vurgu yapan Kurum, "31 Mart akşamı İstanbul'un 39 ilçesinde 'Kandil İttifakı'na gereken cevabı sandıkta verecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un muradı diyecek miyiz?" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Murat Kurum: Sancaktepe İstanbul'un parlayan yıldızı olacak - Son Dakika
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