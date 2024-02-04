Murat Kurum, Tuzla\'da TOKİ hak sahipleriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da TOKİ hak sahipleri ile bir araya geldi. Toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılayan Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım" dedi.
Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verdi ve onları dinledi. Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksitin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu belirterek, mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı. Vatandaşlara "Sizin yanınızdayım" mesajı veren Kurum ise, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi.
"Kendisine inanıyorum, arkasındayız"
Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın" ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Algı oluşturmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.
Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibiyle sürpriz karşılaşma
Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du. Toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Murat Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan bey 'Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim' dedi, sonrasında görüşmeye devam ettik" dedi.
Görüntünün 2020 yılına ait olduğunu belirten Yavuz, TOKİ Tuzla konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum'a teşekkür etti. Kurum'la fotoğraf çektiren Yavuz, daha sonra salondan ayrıldı. - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
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