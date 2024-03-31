Murat Sesli Oyunu Kdz. Ereğli\'de Kullandı

Politika

Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli oyunu Balı Mahallesi'nde 1059 nolu sandıkta eşi ve kızı ile birlikte kullandı. Sesli daha sonra ekibi ile birlikte sandık sandık gezerek seçimde görev yapan memur ve müşahitlere kolaylıklar diledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli oyunu Balı Mahallesi'nde 1059 nolu sandıkta eşi Ayfer ve kızı Beril Sesli ile birlikte kullandı. Sesli oy kullanımının ardından İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. sıra meclis üyesi adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu ve gönüllüler ile birlikte ilçede oy kullanma işlemlerinin devam ettiği 53 noktaya giderek sandıklarda görev alan memurlar ve müşahitlere başarılar diledi.

Mahalli idareler seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Sesli "Yaklaşık 2 aydır devam eden seçim sürecinin sonuna geldik. Güzel geçen propaganda sürecinin ardından bugünde vatandaşlarımız oy kullanma işlemlerine devam ediyorlar. İnşallah kazasız belasız bir seçim günü geçiririz. Sabah Saatlerinde ne yazık ki kötü bir haber aldık. Öncelikle ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir abimizdi arkadaşımızdı. Siyaset bir yerde bitiyor artık kelimelerde tükendi. Önce can sağlığı ama taktiri ilahı vadesi dolmuş seçimi bu sebepten dolayı keyifsiz geçiriyoruz. Ben seçimlerde görev alan emniyet görevlilerimiz başta olmak üzere tüm memurlarımıza, sandık görevlisi ve müşahitlerimize, gönüllülere varıncaya kadar hepsine kolaylıklar diliyorum. Seçimlerin ülkemiz başta olmak üzere Kdz. Ereğli'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK