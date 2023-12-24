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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 taksi durağının toplu açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 taksi durağının toplu açılışını gerçekleştirdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Şoförler Odası işbirliğiyle yenilenen 108 taksi durağının toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında esnafın milli ekonominin temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, esnafın kazandığı paranın yerel ekonomide dolaşarak refah ürettiğini belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 taksi durağının toplu açılışını gerçekleştirdi
24.12.2023 - 10:35,
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapımı ve yenilemesi tamamlanan 108 taksi durağının toplu açılış törenini Doğu Garajı Taksi Durağı'nda gerçekleştirdi. Başkan Uysal açılış konuşmasında "Esnaf milli ekonominin temelidir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Şoförler Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği Muratpaşa ilçesinde bulunan 108 taksi durağının yenileme çalışmaları tamamlandı. Duraklara parke, bordür çalışması, duba, boyama, bank, çevre peyzaj çalışmaları, bekleme yeri, cep çalışması, durak depolama düzenlemesi, asfalt ve teknik arıza desteği gibi konularda destek verildi. Tamamlanan durakların toplu açılış töreni Çaybaşı Mahallesi'nde Doğu Garajı Taksi Durağı'nda gerçekleşti. Açılışta Başkan Uysal'ın yanısıra Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetimi, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve yönetimi yer aldı.

Başkan Uysal konuşmasında, esnafın ekonominin temel taşı olduğuna vurgu yaptı. Uysal, "Esnafın kazandığı para şehirde, milli ekonominin içinde kalır, iş olarak AŞ olarak herkese dağılır. Merkezi kartellerin eline geçmez. Paralel, elden ele dolaşır. Yerleşim biriminde refah üretir, dengeli bir paylaşıma neden olur esnaf. Küçük, orta ölçekli esnaf milli ekonominin temelidir" diye konuştu.

"Yaptığımız bütün çalışmalarda bir esnaf parantezimiz var" diyen Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"Esnafı anlamadan ne siyasetle uğraşmak mümkün ne kamu yönetimini kavramak mümkün ne de tam manasıyla gelecekle ilgili plan yapmak mümkün. Esnafı anlamadan iktisat yönetmek, kaynak yönetmek, ülkeleri, şehirleri idare etmek asla mümkün değil."

Açılış konuşmalarının ardından Oda Başkanı Alkan, Başkan Uysal, İl Başkanı Kamacı ve İlçe Başkanı Şahin'e teşekkür hediyesi takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 taksi durağının toplu açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 taksi durağının toplu açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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