Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Etiler Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İftara Antalya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ahmet Can Özgür ve dernek üyeleri de destek verdi. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftar buluşmasında, CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.
Mahalleliye 'hayırlı Ramazanlar' dileğinde bulunan Başkan Uysal, kreşler, eğitim kurumları, kurslar, yaşlı bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri, diyetisyen hizmetleri, kadın danışma merkezleri ve spor merkezleri gibi hizmetlerin tüm Muratpaşa'ya yayıldığını söyledi. Uysal, "Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok" dedi.
Bunun sonucu olarak Muratpaşa'da her türlü siyasi ayrımı kırdıklarını belirten Başkan Uysal, her gün seçim koordinasyon merkezinde farklı siyasi partilerle bir araya geldiklerini söyledi. Uysal, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından çekilerek CHP'ye katılan Turgut Bucak ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığından istifa ederek CHP rozeti takan Erdal Özçivi'nin ardından Ali Deniz ve ekibinin de CHP'ye katıldıklarını duyurdu, ittifakın genişlemeye devam ettiğini belirtti.
Program sonunda Kadın Girişimi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Etiler Muhtarı Nesrin Kuş, Başkan Uysal'a kendi el emeğiyle ortaya çıkardığı erik sirkesini hediye etti. - ANTALYA
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