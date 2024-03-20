Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda 'Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok' dedi - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda 'Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok' dedi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi\'nde düzenlenen iftarda \'Bizde \'mış gibi\' formalite icabı hiçbir hizmet yok\' dedi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal, belediyenin sunduğu hizmetlerin gerçek ve etkili olduğunu vurgulayarak, siyasi ayrımları kırdıklarını ve ittifakın genişlediğini belirtti.

20.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:59
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Etiler Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İftara Antalya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ahmet Can Özgür ve dernek üyeleri de destek verdi. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftar buluşmasında, CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Mahalleliye 'hayırlı Ramazanlar' dileğinde bulunan Başkan Uysal, kreşler, eğitim kurumları, kurslar, yaşlı bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri, diyetisyen hizmetleri, kadın danışma merkezleri ve spor merkezleri gibi hizmetlerin tüm Muratpaşa'ya yayıldığını söyledi. Uysal, "Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok" dedi.

Bunun sonucu olarak Muratpaşa'da her türlü siyasi ayrımı kırdıklarını belirten Başkan Uysal, her gün seçim koordinasyon merkezinde farklı siyasi partilerle bir araya geldiklerini söyledi. Uysal, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından çekilerek CHP'ye katılan Turgut Bucak ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığından istifa ederek CHP rozeti takan Erdal Özçivi'nin ardından Ali Deniz ve ekibinin de CHP'ye katıldıklarını duyurdu, ittifakın genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Program sonunda Kadın Girişimi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Etiler Muhtarı Nesrin Kuş, Başkan Uysal'a kendi el emeğiyle ortaya çıkardığı erik sirkesini hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda 'Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda 'Bizde 'mış gibi' formalite icabı hiçbir hizmet yok' dedi - Son Dakika
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