Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: \'Etle tırnak gibi olalım\'

Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Yenigün Mahallesi'ndeki iftarında Türkiye'nin yükselmesinin ancak omuz omuza, kol kola vermekle mümkün olduğunu söyleyerek, "Etle tırnak gibi olalım" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftarları, her gün ilçenin farklı bir mahallesinde gerçekleştiriyor. Başladığı günden bu yana yoğun katılımlarla gerçekleşen iftar sofralarının bu kez adresi Yenigün Mahallesi kapalı pazar yeri oldu. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Yenigün'de oruçlar, dualarla açıldı. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmaya mahallelinin tuttuğu oruçların kabul olmasını ve hayırlı bir Ramazan geçirmelerini dileyerek başladı. Her yıl Ramazan sofralarında bir araya gelmenin dünyalara değer bir duygu olduğunu dile getiren Uysal, "İnsanlarımız mutluysa mutluyuz, onlarda problem varsa bizde de problem var" dedi. Son dönemde Türkiye'nin büyük badirelerden geçtiğini dile getirmesinin ardından ise Uysal pandemide 25 bin evin kapı koluna maske astıklarını söyledi.

Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemiyi geride bıraktık biliyorsunuz, yangınları geride bıraktık. Şükür ki sizden aldığımız güçle hepsinde dipdiri kaldık. Gün oldu pandemide eczanelerde maske yokken, bizim komşularımızın kapı koluna maske asmamız nasip oldu. Yangın oldu Manavgat'ta, Gündoğmuş'ta; milli servet, memleketimizin ortak kıymeti. Yine sizlerden aldığımız güçle ormanlarımızı koruduk."

Uysal, yaklaşan yerel seçimler öncesi Muratpaşa'da taban ittifakının oluştuğunu söyledi. Başkan Uysal, "Omuz omuza beraber mücadelemizi veriyoruz. Kim için, ne için? Türkiye'miz için, insanlarımız için. Çünkü çok kutuplaştık. Birleşmeye çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bütün insanlarımız bizim için özel. Bütün Muratpaşalılar bizim başımızın tacı" diyen Başkan Uysal, Muratpaşa'nın 5 yüz 50 bin nüfusuyla, büyük bir seda yükselteceklerini ve bu sedayı Türkiye'ye örnek göstereceklerini söyledi. Bu ekonomik sıkıntıları, kıtlığı, işsizliği aşmanın tek yolunun omuz omuza, kol kola vermek olduğunu belirten Uysal, "Hep beraber, etle tırnak gibi olalım. O zaman Türkiye'miz bir yere gelir" dedi. - ANTALYA