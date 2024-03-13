Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi\'nde düzenlenen iftarda konuştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, "Bizim yüreğimiz herkese açık, Muratpaşa'da herkes eşit" dedi.
Muratpaşa Belediyesi, geleneksel iftar sofrasını Ramazan ayının ikinci gününde Kızıltoprak Mahallesi'nde kapalı pazarda kurdu. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda; CHP Muratpaşa İlçe Başkan Vekili Can Okan Kıran, CHP il ve ilçe yöneticileri, İYİ Parti'den istifa ederek Başkan Uysal'a desteğini açıklayan Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak ve İlçe Başkanı Erdal Özçivi, BBP milletvekili adaylığından çekilerek CHP'ye katılan Ebru Akbulut, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.
İftarda mahalle sakinlerine mercimek çorbası, pirinç pilavı, et sote ve irmik helvası ikram edildi. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından Başkan Uysal şunları söyledi:
"Yeniden bir iftar sofrasının etrafında birleştik. Oruç tutan, tutamayan, az olan, çok olan, yok olan, var olan, ayrımsız hep beraber bu güzel mübarek ayın ikinci akşamında aynı sofraya oturduk. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ramazan'ınız hayırlı olsun. Hepinize yeniden kavuşmanın heyecanı içindeyim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. Muratpaşa'mızda biliyorsunuz, ayrı gayrı yok. Siyasi ayrımı sıfırladık."
"Yüreğimiz herkese açık"
Başkan Uysal siyasi ayrımı sonlandırdıklarını ise farklı parti gruplarından siyasi yöneticilerin iftar yemeğine katılmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek açıkladı. Uysal, "Bizim yüreğimiz herkese açık, Muratpaşa'da herkes eşit" dedi.
İftar yemeğinin verildiği alanda yemeğin ardından çocuklar için Hacivat ve Karagöz oynatıldı. Ayrıca alanda çocukları eğlendiren bir palyaço da yer aldı. Muratpaşa'nın yaklaşık 4 aydır Antalya'nın tüm ilçelerinde çocuklarla tanıştırdığı 'Geleceğin Dünyası'yla Kızıltoprak'ta tanışan çocuklar 3D gözlüklerini takarak eğlencenin tadına vardı.
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