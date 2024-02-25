Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteliler Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteliler Derneği'ni ziyarette "Hep birlikte omuz omuza, kol kola yükselip vatanımızı, milletimizi tekrar yükselteceğiz. Başka vatanımız yok, başka çaremiz de yok" dedi.

Başkan Uysal, Antalya Korkutelililer Derneği tarhana çorbası, tulum peyniri, zeytin ve yufka ekmeğinden oluşan geleneksel kahvaltı programına katıldı. Dernek Başkanı Adnan İmirgi ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Başkan Uysal, tarhana tenceresinin başına geçti ve katılanlara çorba ikram etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Korkuteli'nin tarhanası, vişnesi, yanık dondurması ve şiş kebabıyla Antalya gastronomisine damga vurduğunu söyledi. Bununla birlikte özellikle mantar üretimiyle ilçenin Türkiye ekonomisi için de önemli bir katma değer oluşurduğunu dile getiren Başkan Uysal, Antalya'da yaşayan Korkutelililerin iş ve siyaset yaşamının farklı alanlarında başarılı işlere imza attığının da altını çizdi.

"Komşuluğunuz için, dayanışmanız için, şehrimize kattıklarınız için hepinize çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız" diyen Uysal, siyasetin son yıllarda Türkiye'de insanları ayrıştıran bir kanal haline geldiğini söyledi. Başkan Uysal, "Hep beraber kenetlenip, bu siyasi ayrımları bir kenara bırakıp hep birlikte omuz omuza, kol kola vatanımızı, milletimizi tekrar yükselteceğiz. Başka vatanımız yok, başka çaremiz de yok" dedi.

Korkutelililer Derneği ziyaretinin ardından ise Başkan Uysal, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu anmak üzere Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı etkinlikte Başkan Uysal, Vali Şahin ile kurulan stantları gezdi. - ANTALYA