Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Veda Etti

Politika

Muratpaşa Belediyesi'nde 2019'de seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantısını yaptı. Belediye meclis üyeleri pasta keserek vedalaşırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını söyleyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Uysal, pandemi, sel, yangın gibi birçok kötü olayın yaşandığı zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Mevcut imkanlarımızı, en adil, en tabana yaygın, en eşit şekilde paylaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bu çabayı gösterirken meclisimizde, yüzde 95'lerin üzerinde bir oranla oybirliğiyle kararlarımızı geçirdik, çalıştık. Biz genel olarak Türkiye'de ki siyasi gerginliği ilçemize taşımadık. İlçemizde barış, huzur, empati, dayanışma, kamu yararını önceleyen bir yaklaşımda buluşma, birleşme yeteneğini çok büyük oranda gösterdik. Şehrimizin atmosferine, yoluna, sokağına da bu yansımıştır."

CHP Grup Sözcüsü Canan Keleş ise "Rant için değil, halk için hizmet üreten ve 3'üncü dönem Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olan Sayın Ümit Uysal'a, CHP olarak başarılar diliyoruz" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Özlem Gözaçan ise 31 Mart yerel seçimlerinin tüm partilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ANTALYA