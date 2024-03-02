Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Veda Etti

Muratpaşa Belediyesi'nde 2019'de seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantısını yaptı. Belediye meclis üyeleri pasta keserek vedalaşırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını söyleyerek meclis üyelerine teşekkür etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Uysal, pandemi, sel, yangın gibi birçok kötü olayın yaşandığı zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:
"Mevcut imkanlarımızı, en adil, en tabana yaygın, en eşit şekilde paylaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bu çabayı gösterirken meclisimizde, yüzde 95'lerin üzerinde bir oranla oybirliğiyle kararlarımızı geçirdik, çalıştık. Biz genel olarak Türkiye'de ki siyasi gerginliği ilçemize taşımadık. İlçemizde barış, huzur, empati, dayanışma, kamu yararını önceleyen bir yaklaşımda buluşma, birleşme yeteneğini çok büyük oranda gösterdik. Şehrimizin atmosferine, yoluna, sokağına da bu yansımıştır."
CHP Grup Sözcüsü Canan Keleş ise "Rant için değil, halk için hizmet üreten ve 3'üncü dönem Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olan Sayın Ümit Uysal'a, CHP olarak başarılar diliyoruz" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Özlem Gözaçan ise 31 Mart yerel seçimlerinin tüm partilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ANTALYA
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Zafer Partisi, 31 Mart seçimleri öncesinde Sakarya Belediye Başkan adayını açıkladı. Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya'da doğmuş olup, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almıştır. 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçiren Kolip, şu anda Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı olmuştur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Özvatan ilçesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.
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