Muratpaşa\'da Siyasi Ayrımlar Kırılıyor: CHP\'ye Katılımlar Devam Ediyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'yi önemli bir komşu ve dost olarak nitelendirdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin geleneksel ve önemli bir komşu ve dost olduğunu belirtti. Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e devlet nişanı takdim ederken, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Radev, Türkiye ile olan işbirliğinin güvenlik, enerji, ulaşım ve çevre koruması gibi alanlarda yeni çözüm arayışlarını gerektirdiğini vurguladı. Büyükelçi Sekizkök ise Türk yatırımlarının Bulgaristan'da arttığını ve ikili ticaretin büyüdüğünü belirtti.