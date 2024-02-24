Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, yeni dönem projelerini açıkladı

Politika

Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, yeni dönem için hazırladığı projeleri açıkladı. Muş Öğretmen evi konferans salonunda yapılan 'Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, önceki dönem il başkanları, parti yönetimleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Asya, 10 yıllık görev süreci içinde birçok projeye imza attıklarını kaydederek; "Şiirlere ve şairlere ilham olmuş geçmişi ve geleceği ile bu kadim memleketin hizmetkarı olmanın haklı bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizler bir yola çıktık. Bu yola çıktığımız zaman kendimize bir yol haritası çizdik. Siyasete girmeden siyasetçileri eleştirmek çok kolaydı bizler için. Allah bir gün bize de nasip etti. Hedefimiz çok eski bir tarihe dayalıdır. O günden bugüne bu şehre hizmetkar olma hedefimiz vardı. Biz göreve gelir gelmez, Peygamber efendimizin 'Bizi aldatan bizden değildir' hadisini aklımızdan çıkarmadık. Vatandaşlara çokça taahhütler vererek bu yola çıktık. Bu şehrin eksik ve aksaklıklarını fazlasını yağacağımızı beyan ettik. Bizler yola çıktığımız zaman kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizi hazırladık. Hiçbir şekilde kaynak bulma endişemiz olmadı" dedi.

BAŞKAN ASYA: ŞEHRİN İHYA VE İNŞASINI TAMAMLAMAK ÜZERE 35 TANE PROJE YAPTIK

Yeni dönem için 35 yeni proje hazırladıklarını belirten Başkan Asya; "2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğim zaman yapılması gereken bütün projelerimizi dosyalayıp kendisine takdim ettim. İlimizin durumunu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Sultan Alparslan'ın yadigarı olan bu şehrin yeniden inşası ve ihyası için desteklerine ihtiyacım olduğunu belirttim. O günden sonra hangi proje ile bakanlıklara gittim ise fazlası ile destek almanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı hep beraber gördük. Bizim hizmette asla kanaat olmaz inancımız var. Arkadaşlarımızla tekrardan bir araya gelerek yeni projelerimizi hazırladık. Şehrimizin daha yaşanılabilir bir yer olması için hizmetten kaçınmayacağız. Uzun bir süredir arkadaşlarımızla üzerine çalıştığımız projelerimizle bu şehrin eksik ve aksaklıklarını ihya ve inşasını tamamlamak üzere 35 tane proje yaptık. bunların yanı sıra süreç içinde tespit edilen eksiklikleri de tamamlamak üzere bu işe talip olduk" şeklinde konuştu.

MHP İL BAŞKANI YÜCE: DENEYİM VE TECRÜBESİNİ HALKIMIZA SUNMASI İÇİN GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ

MHP İl Başkanı Osman Yüce, Cumhur İttifakı olarak destekleri ile Başkan Asya'nın yanında olduklarını ifade ederek; "Feyat Başkanın kazanabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ve tüm samimiyetimizle yanında olacağımızı belirtmek isterim. Amansız fakatsız Feyat Başkanı 31 Mart'ta 3'üncü dönem belediye başkanı olarak seçip memleketimize hizmet yapmasına öncülük edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak dik duruşumuz ve fedakarlığımızla Feyat Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri bundan sonraki süreçte de deneyim ve tecrübesini halkımıza sunması için gerekli desteği vereceğiz. Çıkmış oldukları bu yolda muzaffer olmalarını Cenabı Allah'tan diliyorum."

AK PARTİ İL BAŞKANI EMRE: FEYAT BAŞKAN 10 YIL İÇİNDE İRİLİ UFAKLI YAKLAŞIK 200 PROJE TAMAMLADI

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise, 10 yıllık süre için yaklaşık 200 projenin hayata geçirildiğini belirterek; "Değerli arkadaşlar Muş'umuz Türkiye'nin en zor yeri olarak biliniyor. Aslında en kolay yeridir. Birbirimizi çok kolay tanıyoruz. Hepimiz birbirimizi ve ailelerimizi biliyoruz. Bu gibi süreçlerde olur da bazen küçük burukluklar yapabiliyoruz. Bu gönül kırılganlıkları bizim motivasyonumuzu bozabiliyor. Bu süreci atlattıktan sonra da ülkenin en kadim şehri olmayı başarıyoruz. Çünkü en ufak bir temasta hatır ve kıymet vardır. Bu tür dokunuşlarda kendimizi ve projelerimizi ifade ettiğimiz zaman o kırgın olan dostlarımız yine bizlere büyüklük ediyorlar. Şuanda tam da o süreçten geçiyoruz. Programdan önce Feyat Başkana bugüne kadar hayata geçirilen proje sayısını sordum. Ben kafamda 20-30 tane diye tahmin ediyordum. Feyat Başkan 10 yıl içinde irili ufaklı yaklaşık 200 projenin tamamlandığını söyledi. Başkanım sana helal olsun yolun bahtın açık olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi planladığı projeleri şöyle sıraladı;