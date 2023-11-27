Türk futbolunun neden gelişmediğini en net gösteren kare

Pazarlık tarihi belli oldu, işte masadaki son rakamlar

Husilere neden kimse dokunamıyor? Tek bir nedeni var

Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

MUŞ - HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensuplarından oluşan bir grup, İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini ve Filistin bayrağını Muş Kalesi'ne astı.

HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, kaleye çıkarak İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye destek olmak için "Muş'tan Ebu Ubeyde'nin şahsında direnişe bin selam" yazılı dev poster kaleye asıldı.