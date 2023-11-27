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Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı - Son Dakika

Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, Muş Kalesi'ne İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye destek amacıyla yapılan bu eylem, Gazze'de başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonuna atıfta bulunuyor.

27.11.2023 - 15:58,
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Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

MUŞ - HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensuplarından oluşan bir grup, İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini ve Filistin bayrağını Muş Kalesi'ne astı.

HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, kaleye çıkarak İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye destek olmak için "Muş'tan Ebu Ubeyde'nin şahsında direnişe bin selam" yazılı dev poster kaleye asıldı.

Kaynak: İHA

Aksa Tufanı, Gençlik, Gazze, Muş, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı - Son Dakika
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