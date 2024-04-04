Politika

Muş'ta belediye başkanları mazbatalarını aldı

MUŞ - DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez ve merkeze bağlı belde belediye başkanları mazbatalarını aldı.

Partililerle İl Seçim Kuruluna giden Söylemez ve merkeze bağlı belde belediye başkanlarına mazbataları görevliler tarafından verildi.

Hükümet Konağı önünde partililerle fotoğraf çektiren Söylemez, "Bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Tek şiarımız budur. Kesinlikle hizmet amaçlı yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Halkımız idaresine sahip çıktı. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Partiden Kızılağaç Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Şirin Yılmaz, "Kazasız bir seçim atlattık. Bu gün mazbatamızı aldık herkese hayırlı olsun. Vatandaşlarımız için hizmetlerimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Çok güzel projelerimiz var" dedi.

Ak Partiden Konukbekler Belediye Başkanlığına seçilen Bahri Fırat ise, "ikinci dönemdir seçiliyorum. Halkımıza daha iyi hizmet etmek için çalışacağız. 5 yıl beldemize hizmet ettik. Seçmenlerimize layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.