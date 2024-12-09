Musa Kazım Arıcan Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Musa Kazım Arıcan Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Musa Kazım Arıcan Bahçeli\'yi Ziyaret Etti

TYB Başkanı Arıcan, MHP lideri Bahçeli'ye kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi.

09.12.2024 14:17
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Arıcan, Bahçeli'ye TYB hakkında bilgi verdi.

Arıcan, TYB olarak Türk dilinin gücünü ve kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla Balkanlar'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Türkistan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar birçok coğrafyada faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

TYB'nin faaliyetlerinden biri olan "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" hakkında ise Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzün en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olma özelliğini taşıyan, etkisi ve gücü itibarıyla gerçekleştiği her ülkede büyük ilgiyle takip edilen, kardeşlik hukukuna gönül vermiş şairlerimizin kucaklaşmanın ve hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşadıkları Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, 1992'den itibaren artan bir heyecanla yolculuğuna devam ediyor. Her şölende Türkçenin binlerce yıllık şiir birikiminin en güzel örnekleri seslendiriliyor."

Arıcan, Türk dünyasında yaşayan yazarları ve eserlerini tanıtmak, edebiyatçılar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, kültür ve sanat değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için de mart ayında Yazarlar Birliğini kurduklarını bildirdi.

TYB olarak İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında önemli faaliyetler düzenlediklerini, eserler yayınladıklarını da kaydeden Arıcan, bu kapsamda şairin doğumunun 150'nci yılı anısına, Akif üzerine yaptıkları araştırmalar, yazdıkları eserlerle tanınan yazar, şair ve düşünürlerin katılımıyla bilgi şölenleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Devlet Bahçeli de Arıcan'a çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmenin sonunda Arıcan, Bahçeli'ye kitaplarını hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Musa Kazım Arıcan Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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