Musalar Bölgesi Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika
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Musalar Bölgesi Tabiat Parkı İlan Edildi

Musalar Bölgesi Tabiat Parkı İlan Edildi
07.06.2026 14:42
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Akhisar'daki Musalar bölgesi, doğal mirasın korunması ve turizm için tabiat parkı ilan edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilan edilmesinin doğal mirasın korunması ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında Akhisar'ın doğal değerlerinden Musalar bölgesinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Musalar Tabiat Parkı'nın ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Akhisar'ımızın saklı kalmış bu doğa harikasını şehrimize kazandırmak için büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştık. Uzun süredir takip ettiğimiz ve sonuçlanması adına emek verdiğimiz bu sürecin resmi statüye kavuşması, hem doğal mirasımızın korunması hem de bölge turizmine katkı sağlaması açısından son derece kıymetlidir."

Yenişehirlioğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, Musalar Tabiat Parkı'nın Akhisarlılara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Musalar Bölgesi Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika

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