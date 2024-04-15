Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin Akşener'e yönelik çağrısına tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin Akşener'e yönelik çağrısına tek cümlelik yanıt

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İYİ Parti'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "Sayın Meral Akşener'in partisinin başında olması gerektiğini düşünmekteyim" sözlerine yanıt verdi. Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez" ifadesini kullandı.

15.04.2024 15:04  Güncelleme: 16:15
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İYİ Parti'de 31 Mart seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından seçimli kongre kararı verilirken, genel başkanlığa adaylığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu bugün basının karşısına geçti.

DERVİŞOĞLU BASININ KARŞISINA GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Ayrışma kararından vazgeçerek partisinin başında olması gerektiğini düşünmekteyim" çağrısına yanıt veren Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez" dedi.

"AKŞENER BENDEN YANAYSA ONUR DUYARIM"

Dervişoğlu, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultayda Akşener'in kendisini desteklediği iddialarına ilişkin ise "Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım" diye konuştu.

"TEK ADAM REJİMİNİN KÖLESİ OLMAKTAN KURTARACAĞIZ"

Parti genel merkezinde açıklama yapan Dervişoğlu, delegelere 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Dervişoğlu, AK Parti'nin Anayasa değişikliği çalışmalarına ise karşı olduklarını belirterek "Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan kurtaracağız. Bu rejimi güçlendirecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ RANT GRUPLARINCA DİZAYN EDİLMİŞ BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir. İYİ Parti rant gruplarınca dizayn edilmiş bir parti değildir. Bu partiyi kuran bizatihi Türk milletinin kendisidir. Partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık. İktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu ortamda kuruldu. Tek adam rejiminin keyfi ve baskıcı kararları altında ezilen bir ülke değil, demokratik bir ülke tahayyül ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin aklına ve heveslerine asla emanet edilemez. Bir milletin kaderi bir faninin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez. Sona ermesi gereken bir kabus haline gelmiştir.

"AK PARTİ YÖNETİMİNE KARŞIYIZ"

AK Parti hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakla paylaştırmak yerine yoksulluğu yönetmektedir. Bu koşullarda hükümete söylenecek tek söz var: Keşke siz geçen yüzyılda kalmış olsaydınız. Biz ileri demokrasiden, hukukun üstünlüğünden liyakatten doğadan ve yeşilden, Türkiye'den yanayız. Dolayısıyla tek adam rejimine antidemokratik her türlü uygulamaya, yasaklara karşıyız. Tüm bunları içinde bulunduran AK Parti yönetimine karşıyız. Kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz açıklamaların tamamını reddediyoruz. Bunlar İyi Parti'yi marjinalleştirme çabası içine giren art niyetli çevrelerin tezviratlarıdır. İyi Parti milliyetçi aynı zamanda demokrat ve kalkınmacı umdeleriyle Atatürk'ün kurduğu milli devletin temel ilkelerine bağlı bir siyasi parti olarak esasen merkezin ta kendisidir.

İYİ Parti'nin temsil ettiği merkez, memleketimizdeki tüm vatanseverleri kucaklayan Türkiye'nin makul aklıdır. İYİ Parti Türkiye'nin sağduyusudur. Partimiz medyada her fırsatta çıkıp siyasi hareketimize son kullanma tarihi belirleme hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacak, kutuplaştırma politikaları ile ayrıştırılmaya çalışılan milletimizi yeni bir kalkınma ülküsüne taşıma kararlılığını sonuna kadar sergileyecektir.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN BAHSEDİYORSUNUZ?"

"AK Parti hükümetleri milletimizin evlatlarına kaliteli bir eğitim ile parlak bir gelecek vermek yerine cehaleti örgütlemekle meşguldür. AK Parti hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakça paylaşmak yerine yoksulluğu yönetmekle meşguldür. Ortalama 20 milyon vatandaşımızın sosyal yardımla geçinebildiği, 16 milyon vatandaşımızın destek almadan elektrik faturasını dahi ödeyemediği, 8 milyon kişinin yalnız kömür yardımıyla ısınabildiği bir memlekette siz iktidar olarak hangi yüzle hangi Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsunuz.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Türkiye'de mevcut rejimi tahkim edebilecek bir anayasa değişikliğini gündeme taşıyabilme çalışmalarına şahit oluyoruz. İYİ Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan çıkarmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz."

Müsavat Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'nin Akşener\'e yönelik çağrısına tek cümlelik yanıt

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Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin Akşener'e yönelik çağrısına tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emir Kozcu: Bende Bahçelinin derhal MHP yi terk etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ne geldiyse başımıza baston takımından geldi. 68 20 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: AĞZINIZA SAGLIK,, ÖNCE KENDİNE BAKSIN 56 25 Yanıtla
  • Suleyman Dag: Dervişoğlu daha önce nerdeydin milliyetçilik genel seçimlerde dem-chp ile ortakliginda o partide degilmiydin. Senden genel baskan olmaz. Bosuna kendini yorma sonra mhp ye eman deme 35 23 Yanıtla
  • serkana basar: iyi partimi öle bir partimi var hee şu tabela partisi :))))))) 24 16 Yanıtla
  • hacı abdullah: ey gidi musavvat reis .. bir ruhsatlı silah alabilme hayalin vardı, şimdi neredennn nereye ..... yolun açık olsun koca reis 3 16 Yanıtla
  • Sami Göksu: Sizinde chp içindekiler gibi içiniz çürümüş chp kemal beye siz meral hanıma kuppas kurdunuz seçimlerde çalışmadınız sonra devlet bey partiye çizgi verenez burakakın bu işleri yavuz aliağaroğlunu da kaçırdınız ama yavuz bey aday olarak geliyor bilginiz olsun 7 9 Yanıtla
  • Mehmet Erkoca: bu kişi senelerce İzmir MHP il başkanlığı yaptı İzmir için ülke için Allah razısı için toplu iğne ucu kadar ne yaptı ki başkan olacakmış mış. 1 1 Yanıtla
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