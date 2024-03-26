Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

Bursa Osmangazi'nin Küplüpınar Mahallesi'nde görsel şölen eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladıktan sonra mevcut çalışanların işten çıkarılmasının söz konusu olmayacağını belirterek, "Biz işini yapanı korur, kollarız. Hak ettiğini de veririz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hepimizi gülümseten projeleri hayata geçirdiğimizde herkese sahip çıktığımızı anlayacaklar. Başkan filan değil, Mustafa ağabeyleri geliyor" dedi.

31 Mart Yerel seçimleri çerçevesinde ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Meşaleler ve havai fişekler eşliğinde büyük coşkuyla karşılanan Bozbey için mahalle sakinleri adeta görsel şölen oluşturdu.

"Yıllardır plan bekleniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü'nü ziyaret eden ve burada mahalle sakinlerine kulüp tesisinin balkonundan seslenen Bozbey, mahallenin sorunlarını bildiğini vurgulayarak "Yıllardır burası plan bekliyor. Kentsel dönüşüm de şart. Hak sahiplerinin haklarını koruyarak gerçek kentsel dönüşümü inşallah biz yapacağız. 2019'da göreve gelseydik şu an bu bölgenin sorunlarının büyük çoğu halledilmiş olurdu" dedi.

Bozbey, burada yaşayanların hem Bursaspor'a hem de mahalle takımlarına tutkulu taraftar kültürü olan bir bölge olduğunun altını çizerek, "Yıllarca Yeşildağ Spor Kulübü'nü ayakta tutmaya çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Öyle bir mahalle ki hem Bursaspor'a hem de kendi takımlarına sahip çıkıyor. Size söz buraya halı saha yapacağız. 1 Nisan'dan sonra hem Bursaspor'un sorunlarını hem de Küplüpınar'ın sorunlarını çözmek için hemen icraata başlayacağız" diye konuştu.

"Büyükşehir çalışanları; Mustafa ağabeyiniz geliyor"

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan vatandaşlardan gelen soru üzerine belediye çalışanlarının 1 Nisan'dan sonra tedirgin olmamaları gerektiğini söyleyen Bozbey, "Biz, işini yapanı korur, kollar, hak ettiğini de veririz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hepimizi gülümseten projeleri hayata geçirdiğimizde herkese sahip çıktığımızı anlayacaklar. Nilüfer'de çalışma arkadaşlarımızla 20 yıl nasıl kol kola yürüdüysek Büyükşehir'de de birlikte yürüyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Tanıdıklarınız varsa selam söyleyin hiç merak etmesinler. Mustafa ağabeyleri geliyor" ifadelerini kullandı. - BURSA