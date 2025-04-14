Mustafa Bozbey'den Bursaspor Açıklaması ve Suç Duyurusuna Tepki - Son Dakika
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Politika

Mustafa Bozbey'den Bursaspor Açıklaması ve Suç Duyurusuna Tepki

Mustafa Bozbey\'den Bursaspor Açıklaması ve Suç Duyurusuna Tepki

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın kendisi hakkında yapacağı suç duyurusunu değerlendirdi. Bozbey, geçmişte Bursaspor'a destek verilmediğini ifade ederek, vermeyecekleri bir hesaplarının olmadığını vurguladı.

14.04.2025 13:38  Güncelleme: 13:40
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Kendisi adına yapılacak suç duyurusuyla ilgili konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik mi? Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca siz o koltukta oturuyordunuz da niye Bursaspor'u düşürdünüz. Neden destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu. Kent birleşti ve bütünleşti diye mi? Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz? Buyurun gidin, verilmeyecek hesabımız yok. Allah'ımıza şükürler olsun" dedi.

Bursa'da Vatan Mahallesi Kent Lokantası açılışında vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 'görevi ve güveni kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğratma gerekçesiyle kamu davası' açılması için savcılığa yapacağı suç duyurusunu değerlendirdi. Başkan Bozbey, "Bursaspor şampiyon oldu. Dünden beri mutluyuz. Huzurlu ve keyifliyiz. Bir taraftan vatandaşımıza yaptığımız hizmetleri açıyoruz. Bir taraftan da şantiyelerimizde altyapı ve üstyapıyla ilgili harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Birçok yerde binlerce insan çalışıyor. Ama birileri, savcılığa gidip görevi kötüye kullanmamla ilgili suç duyurusunda bulunacakmış. Neden paldır küldür gidiyorlar. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik mi? Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca siz o koltukta oturuyordunuz da niye Bursaspor'u düşürdünüz. Neden destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu. Kent birleşti ve bütünleşti diye mi savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz? Buyurun gidin, verilmeyecek hesabımız yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Birileri bunlarla uğraşsın. Biz Bursa, Bursaspor ve vatandaşlar için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra da daha da fazlasını yapmak üzere hedefimiz var. Bunu yapacağız. Bursaspor da yükselecektir. Çünkü kenti bugüne kadar bir araya getiren bir anlayış ortaya çıkmamıştır. Biz göreve geldik. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Siyaset, inanç ve renk olarak ayırmayacağız. Bizim için iyi insan mı? Kötü insan mı? Başka bir şey yok. Bu anlamda bakıyoruz. Hizmetlerimizi de hiçbir şekilde ayırmaksızın nerede ihtiyaç varsa, o hizmeti yerine getiriyoruz. Birileri zamanında bunu yapmadı. İşte Bursa ve Bursaspor onun için düştü. Şimdi ayağa kalktı. Birleşerek ayağa kalktı. Bursa'ya ve Bursaspor'a destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında görevi ve güveni kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla yapacağı suç duyurusuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na belge ve bilgi sunması bekleniyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Bozbey'den Bursaspor Açıklaması ve Suç Duyurusuna Tepki - Son Dakika

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