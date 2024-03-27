Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'ndaki halk buluşması mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş meydanda toplanarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde Bozbey'i karşıladı.

31 Mart Yerel seçimleri için adayların son ziyaretlerini yaptığı ve projelerini halka aktarmak için yoğun tempoda çalıştığı şu günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'nda gerçekleştirdiği halk buluşması ise mitinge dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını görmek için meydana gelen binlerce Yenişehirli Bozbey'i büyük bir coşku eşliğinde karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu. CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş ile birlikte seçim otobüsünden halka konuşma yapan Bozbey, yoğun katılım ve şahsına teveccühten dolayı herkese teşekkür ederken Yenişehir'in sorunlarına dair 20 yıl boyunca Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri 1 Nisan'dan sonra Yenişehir'e getireceğini söyledi.

"Önce Yenişehir ardından tüm Bursa gülümseyecek"

Yenişehir'de de otoparklar, yürüyüş yolları ve gençlere yönelik sosyal alanları yapacaklarını söyleyen Bozbey, tarım vurgusu da yaparak, "Tarımın çok önemli olduğu bir kentteyiz. Tarımsal ürünlerin pazarlanması ve ihracatı konusunda hazırlıklarımız var. Örnek kooperariflerimizi bütün Bursa'da yaygınlaştıracağız. Yapacak işlerimizi biliyoruz. Hangi hizmetleri öncelikli talep ettiğinizi biliyoruz. Önce Yenişehir'in çocukları sonra kadınlar, gençler ve engelliler gülümseyecek ardından tüm Bursa gülümseyecek" şeklinde konuştu. - BURSA