Mustafa Bozbey: Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkmak değildir - Son Dakika
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Politika

Mustafa Bozbey: Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkmak değildir

Mustafa Bozbey: Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkmak değildir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümün sadece binaları yıkmak ve yerine yeni yapılar dikmek olmadığını belirterek, vatandaşların geleceğe dönük ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bozbey ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin bütçe harcamalarına da dikkat çekti.

17.03.2024 10:32  Güncelleme: 10:45
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Kentsel dönüşüm 2 katlı binayı yıkıp yerine 10 katlı yapılar dikmek demek değildir. Vatandaşın geleceğe dönük ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor" dedi. Bozbey, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin bütçe harcamalarına da dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Yıldırım'da Sakarya Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bozbey, ardından Şirinevler Mahallesi'nde CHP'nin seçim ofisi açılışına katıldı.

CHP Bursa Milletvekillerinden Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı İlhami Gün ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu'nun da yer aldığı açılışta halka seslenen Bozbey, kentsel dönüşüm konusuna değinerek "Belediyenin işi sadece bugünü değil, geleceği düşünerek hareket etmektir" dedi.

Başlangıçta takdir edilen işlerin ilerleyen yıllarda sorunlar silsilesiyle yeniden ortaya çıktığını vurgulayan Bozbey, "Kentsel dönüşüm 2 katlı binayı yıkıp yerine 10 katlı bina dikmek demek değildir. Yolunu, okulunu, parkını, sosyal alanlarını da yapmak gerek. Depreme hazırlanmak şakaya gelecek bir iş değil. Bizim önceliğimiz her zaman insan. Tabi ki hepimiz birimizden daha akıllıyız. Akademik kurulları, danışma kurullarını oluşturup tüm şehrin gelecek 30 yılını planlayacağız. Yıldırım'da da Nilüfer'deki hizmetlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya Mahallesi'nde ise hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı derdinden yakınan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütçe yönetimine yaptığı eleştiriyle yanıt veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Buraya son 5 yılda hiçbir hizmet yapılmamış. Belediyenin bütçesini pankartlara ve reklamlara değil de keşke vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik aktarsaydınız. Nilüfer'de Belediye başkanıyken, 10 yıl önce 'Buraya da bir katkımız olur mu' diye gelmiştik. Sakarya Mahallesi'nde değişen hiçbir şey yok. Okul sorunu, kadınlar, gençler ve çocuklar için sosyal alanlar yapılmamış. İnşallah 31 Mart'ta Sakarya Mahallesi'nin bize destek çıkmasıyla da Bursa'da yeni bir süreç başlayacak. Çocuklarımız sadece Nilüfer'de değil Yıldırım ve tüm Bursa'da gülümseyecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Bozbey: Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkmak değildir - Son Dakika

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