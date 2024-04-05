Mustafa Candal, Tekkeköy Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Candal, Tekkeköy Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Mustafa Candal, Tekkeköy Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Mustafa Candal, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 52,18 oy alarak belediye başkanı seçildi. Görevi eski başkan Hasan Togar'dan devralan Candal, belediyede düzenlenen törenle göreve başladı.

05.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:57
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teslim töreninin ardından görevi eski başkan Hasan Togar'dan alarak hizmete başladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Mustafa Candal, yüzde 52,18 oy alarak başkan seçildi. Mevcut başkan Hasan Togar ise yüzde 37,38'de kaldı. Samsun'da en yüksek oranla belediye başkanı seçilen Candal, bugün belediyede düzenlenen törenle görevi eski başkandan devraldı. Candal'ı belediye önünce coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Candal'dan önce söz alarak helallik isteyen eski Başkan Hasan Togar, "İlçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Mustafa Candal'ı tebrik ediyorum. Bu bir hizmet etme yarışı. Bu yarışta Allah bu görevi, ateşten görevi üstlenene yardım etsin. Bizim ilçemizde beklentiler çok yüksek. Bu ilçede görev yapmak zor. 10 yıl bu görevi yürüttük. Mahcup olmayıp, etmediğimize inanıyoruz. Bu günden sonra da Mustafa Candal'ın ilçeyi çok daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Görev sürem ve seçim süresi boyunca kalbini kırdığım olduysa onlardan helallik diliyorum. Benim hakkım geçmişse de hakkımı helal ediyorum. Seçim geride kaldı. Bugünden itibaren herkes dün olduğu gibi bugün de birbirine sarılarak kardeşçe yaşamaya devam etsin" dedi.

"Bir olmayacağız biz olacağız, ayrıştırmayacağız birleştireceğiz, herkesi yüreğimize basacağız"

Belediye önüne toplanan kalabalığa seslenen Mustafa Candal ise "Hasan Togar'a çok teşekkür ederim. Seçimin, siyasetin dostu, düşmanı olmaz. Kazananı kaybedeni de olmaz. Burada asıl olan milletin kazanmasıdır. O yüzden tüm 58 bin nüfusun her birine teşekkür ederim. Kazasız ve belasız bu işi bitirdik. Kimsenin burnu kanamadı. Bizim için önemli olan buydu. Tekkeköy halkına borcum var. Allah'ım yüzümü sizlere kara çıkartmasın. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde mazbatamızı aldık. Allah'ım Tekkeköyümüze güzel hizmetler etmeyi nasip etsin. Şunu iyi bilin, biz ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz. Biz herkesi yüreğimize basacağız. Beraber başaracağız. İstişare yapacağız, hayırlı işlerin peşinden koşacağız. Bir olmayacağız, biz olacağız, Tekkeköy olacağız. Bu bir bayrak yarışıydı. Bugün böyle oldu, yarın başka olabilir. Hedefimiz Tekkeköylülere hizmet etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Eski ve yeni başkan birbirlerine çiçek takdim ettikten sonra yeni Başkan Mustafa Candal, makamına giderek belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Candal, makamda tebrikleri kabul etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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