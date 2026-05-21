Mustafa Demir: Daha Yapılacak Çok İşimiz Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Kim ne derse desin daha yapılacak çok işlerimiz var. Kim ne derse desin bu ülke için teşkilatımızla birlikte daha yürüyecek çok yollarımız var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, çeşitli ziyaretler kapsamında Nevşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Demir, "Ana muhalefet Genel Başkanı Özgür Bey, her konuşulmasında, o dönemlerde ara seçimlerden bahsediliyordu biliyorsunuz. Aslında dertleri ara seçim, aslında dertleri milletin oylarına talip olup milletin üzerine tekrar çıkmak değil. Aslında asıl hedefleri, mahkeme kararıyla şu anda tutuklu bulunan zatın hukukun arkasından dolanarak önünün açılmasıydı. Şimdi o ara seçimler falan olması mümkün değil şüphesiz. Ama 7 Haziran'da 1 Nevşehir'de, 4 tane Tokat'ta, 1 tane de Gümüşhane'de olmak üzere aşağı yukarı Anadolu'nun hemen hemen her tarafından olan bu 6 tane belde ile ilgili yapılacak seçimler bizim açımızdan son derece önemli seçimlerdir" diye konuştu.

'HİÇ KİMSEYİ GÖZ ARDI ETMEDİK'

Demir, "Bunlardan en önemlisi de il başkanımızın söylediği gibi Mustafapaşa'dır. Çünkü sosyolojik yapısıyla, ekonomik yapısıyla, ticari kapasitesiyle turizm kapasitesiyle, bulunduğu konumla Mustafapaşa, bizim şu anda yaptığımız çalışmalar içerisinde adeta hedef noktalarımızdan bir tanesi. Yüksek Seçim Kurulu kararı alındığında o günden bugüne kadar son derece sağlıklı çalıştık. Bakın arkadaşlar, son derece istişareye dayalı, orta akla dayalı ve herkesin düşüncesinin son derece kıymetli olduğu bir çalışma düzeni içerisine geldik. Hiç kimseyi göz ardı etmedik. Geçmişe bakıldığında belki de en fazla eleştirildiğimiz yönlerden biri olan; o tür sıkıntılara girmeden sağlıklı, mantıklı ve teşkilatlarımızın düşüncesi doğrultusunda şüphesiz bizim de kendimize ait düşüncelerimiz var. Onları bir ortak paydada buluşturarak buralara kadar geldik" dedi.

'HAYATA GEÇİRECEK ÇOK PROJELERİMİZ VAR'

Şu anda dünyanın her tarafında ateş olduğunu aktaran Demir, "Bakın kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, doğumuzda İran, Amerika ve İsrail, güneyimizde Suriye biliyorsunuz; en büyük sıkıntılarını yaşadığımız bölgelerden biri. Libya'yı katabiliriz, Azerbaycan'ı katabiliriz. Bütün her tarafımızda bu kadar sıkıntı varken bizim ülkemiz neden bu kadar muhteşem, huzurlu ve hiç kimsenin dokunamadığı ve herkes tarafından itibar gören bir lider var biliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanımızla ilgili kanaat şudur. Dünyada tüm liderler bunu kabul etmişlerdir. Cumhurbaşkanımız, bir defa söylediğini yapan, yaptığının arkasında duran bir liderdir. Herkesin hukukunu tanıyan lider. Kim ne derse desin daha yapılacak çok işlerimiz var. Kim ne derse desin bu ülke için teşkilatımızla birlikte daha yürüyecek çok yollarımız var. Hayata geçirecek çok projelerimiz var. Allah'ın izniyle huzur içerisinde, barış içerisinde, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için var gücümüzle, alnımızın son terine kadar bu yolda çalışmaya teşkilatımızla birlikte, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.