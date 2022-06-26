Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açarak yaptığı açıklamayla ilgili Sarıgül, şunları söyledi:

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül , Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açarak yaptığı basın açıklamasına ilişkin, "Yunanistan Parlamentosu önünde bir grup Türk düşmanı, açıklama yapmamızı engellemek istedi. Biz Yunanistan'a barış için gittik" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

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