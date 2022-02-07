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Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi - Son Dakika

Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi

07.02.2022 14:59

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, yeni TikTok videosu yayınladı. Ancak Sarıgül'ün bu videoda elindeki ayçiçek yağına zeytinyağı demesi dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem yaratan TikTok videolarına bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek yağı fiyatlarını eleştiren Sarıgül'ün elindeki ayçiçek yağına zeytinyağı demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"BU FİYATLA NASIL ZEYTİNYAĞI ALACAKLAR"

5 litre ayçiçek yağını gösteren Sarıgül videoda, "123 lira fiyatı. Bu fiyatla benim vatandaşım nasıl zeytinyağı alacak nasıl yemeğini pişirecek?" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi - Son Dakika
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