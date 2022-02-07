Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem yaratan TikTok videolarına bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek yağı fiyatlarını eleştiren Sarıgül'ün elindeki ayçiçek yağına zeytinyağı demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"BU FİYATLA NASIL ZEYTİNYAĞI ALACAKLAR"

5 litre ayçiçek yağını gösteren Sarıgül videoda, "123 lira fiyatı. Bu fiyatla benim vatandaşım nasıl zeytinyağı alacak nasıl yemeğini pişirecek?" ifadelerini kullandı.