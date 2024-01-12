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Mustafa Savaş, Aydın'da Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Mustafa Savaş, Aydın'da Gazetecilerle Buluştu

AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Savaş, gazetecilerin gününü kutladı ve adaylığıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Mustafa Savaş, Aydın\'da Gazetecilerle Buluştu
12.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:09
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AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, adaylığının açıklanmasının ardından Aydın il genelinde görev yapan gazeteciler Aydın'da bir toplantı düzenledi. Düzenlenen yemekli gecede toplantının esas amacının adaylığı değil gazetecilerin gününü kutlamak olduğunu belirten Savaş, konuşmasında gazetecilerin günlerini kutlayıp adaylığı için ise "Aydın'ın kayıp yıllarını telafi etmek için karşınızdayım" dedi. Gecede herhangi bir soru almayanSavaş, önümüzdeki günlerde adaylığı ile ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayasıyla Aydın'da görev yapan gazeteciler ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir restaurantta düzenlenen yemekte gazeteciler ile sohbet edip günlerini kutlayan Savaş, "Zor bir görev yapıyorsunuz. Çoğunuzu yakinen tanıyorum ve sizleri çok seviyorum. Bu kardeşinizin abinizin de her zaman eleştiriye açık olduğunu bilmenizi isterim. Yaptığım icraatlar ve işlerde doğruya doğru, yanlışa yanlış dediğinizde mutlu olurum. Bugün yanınızdaysam yarın da yanınızda olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Sizlere her zaman kapım açık" diyerek gazetecilerin gününü kutladı.

"Kavgam da sevdam da Aydın"

Doğup büyüdüğü topraklara hizmet için aday olduğunu ifade eden Savaş, "Aydın'ın kayıp yıllarını telafi etmek için karşınıza çıktım. Kavgamız da sevdamız da Aydın. Bu kez Aydın kazanacak. Başarmak için inanmak gerekiyor, ben de inanıyorum. Aydın, Ege Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biriyken şimdi emsallerinden 15-20 yıl geride. Bunu hak etmiyoruz. Bu şehri hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin görevi. Birlikte çalışıp, birlikte kazanacağız. Ben doğduğum büyüdüğüm topraklara hizmet etmek için yola çıktım. Bu süreçte de her zaman sizlerin görüşlerinizi alacağız. 'Ben yaptım oldu, ben bilirim, ben yaparım' tarzında bir anlaşımız hiçbir zaman olmadı olmayacak. Bu güzel şehrin 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Son haftalarda sokakta dolaşırken bir çok hemşehrimizin 'artık yeter, buna bir son verelim' dediklerini duydum. Bize emanet edilen bu şehrin kaderini hep birlikte değiştireceğiz" diye konuştu.

Savaş konuşmasının sonunda önümüzdeki günlerde projelerini açıklamak üzere gazetecilerle tekrar bir araya geleceklerini belirtti. Soru kabul etmeyen Savaş, "Düzenleyeceğimiz basın toplantısında merak ettiğiniz her sorunuz cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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