Cumhur İttifakı Mustafapaşa'da Büyük Zafer Kazandı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Mustafapaşa'da Büyük Zafer Kazandı

Cumhur İttifakı Mustafapaşa\'da Büyük Zafer Kazandı
07.06.2026 22:18
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki ara seçimi Cumhur İttifakı adayı Mustafa Özer kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla seçim zaferini duyurarak ittifakın beş belediyeyi kazandığını belirtti.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirilen ara seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Özer'in kazanmasının ardından telefon bağlantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimler bitti. 4 tanesini Cumhur ittifakı olarak biz aldık. ve bir tanesini de MHP almış oldu. ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirilen ara seçimde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Özer kazandı. Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Telefon bağlantısıyla meydandaki kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimler bitti. 4 tanesini Cumhur ittifakı olarak biz aldık. ve bir tanesini de MHP almış oldu. ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sevilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla diyorum" diye konuştu.

876 OYLA KAZANDI

Mustafapaşa beldesindeki seçimi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den adayı Mustafa Özer'in, resmi olmayan sonuçlara 1695 oyun 876'sını alarak kazandığı öğrenildi. 7 sandıkta 1773 oydan 1695'nin geçerli sayıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre; AK Parti 876, CHP 378, Saadet Partisi 259 oy aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Mustafapaşa'da Büyük Zafer Kazandı - Son Dakika

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