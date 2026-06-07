Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başında - Son Dakika
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Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başında

Mustafapaşa\'da 2 bin seçmen sandık başında
07.06.2026 08:37  Güncelleme: 08:39
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, 12 yıl aradan sonra yeniden kazandığı belde statüsüyle belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için oy verme işlemi başladı. 2 bin 62 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışıyor. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2 bin 62 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek ve sonuçlarla birlikte Mustafapaşa'nın yeni belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belli olacak.

12 yıl sonra yeniden belediye oldu

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Mustafapaşa, 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Mustafapaşa'nın 2012 yılı nüfusunun 2 bin 67 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Mustafapaşa, 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazandı.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı. Mustafapaşalı seçmenler, bugün gerçekleştirilen seçimlerle 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi görevine başlayacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başında - Son Dakika

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