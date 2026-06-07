Mustafapaşa'da Cumhur İttifakı Adayı Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Mustafapaşa'da Cumhur İttifakı Adayı Seçimi Kazandı

Mustafapaşa\'da Cumhur İttifakı Adayı Seçimi Kazandı
07.06.2026 22:20
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Mustafapaşa'da Mustafa Özer, AK Parti adayı olarak belediye başkanı seçildi. Katılım oranı %85,98.

MUSTAFAPAŞA'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYI MUSTAFA ÖZER, BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi. 12 yıl sonra gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den adayı olan Mustafa Özer kazandı. Sandık sonuçlarına göre AK Parti en yüksek oyu 166 oyla 1004 numaralı sandıkta aldı. CHP'nin en yüksek oy aldığı sandık ise 97 oyla 1005 numaralı sandık oldu. Saadet Partisi ise en yüksek oyunu 59 oyla 1006 numaralı sandıktan aldı. Mustafapaşa ve Ayvalı Mahallesi'nde kurulan 7 sandıkta kayıtlı 2 bin 62 seçmenden 1.773'ü oy kullandı. Seçimlerde 78 oy geçersiz sayılırken, geçerli oy sayısı 1.695 olarak gerçekleşti. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 289 oldu. Buna göre seçimlere katılım oranı yüzde 85,98 olarak kayıtlara geçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 876 oy alarak seçimi kazandı. CHP: 378 oy Saadet Partisi: 259 oy Anahtar 118 oy İYİ Parti: 49 oy Yeniden Refah Partisi 3: Anadolu Birliği Partisi: 3 oy BTP: 3 oy Merkez Parti: 3 oy Anahtar Parti: 2 oy TKP: 1 oy Bağımsız aday: 1 oy TKH: 1 oy aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Özer, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafapaşa'da Cumhur İttifakı Adayı Seçimi Kazandı - Son Dakika

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