MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetimi Başkan Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetimi Başkan Aras'ı Ziyaret Etti

MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetimi Başkan Aras\'ı Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın denizcilikle ilgili projelerini hayata geçirmek amacıyla kurulan MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. yönetimi, Başkan Aras'ı ziyaret ederek şirketin faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi.

22.11.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın vaatlerinden biri olan, denizcilikle ilgili tüm faaliyetlerin tek bir çatı altında toplandığı MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş yönetimi ilk ziyaretini Başkan Aras'a gerçekleştirdi.

Denizcilikle ilgili tüm faaliyetlerin tek bir çatı altında toplandığı MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek şirketin kuruluşundan itibaren yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Ziyarete Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç, Fethiye DTO Başkanı İlkay Tugay, Bodrum Meclis Üyesi Niyazi Atare, Fethiye Meclis Üyesi Ali Özgür Kullukçu, Marmaris Meclis Üyesi İlkay Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Denizcilik Şube Müdürü Cem Hodoğlugil katıldı. Başkan Aras'ı ziyarette limanların işletilmesi, tesislerde yapılacak iyileştirme çalışmaları, yeni yatırımlar, tekne karapark park yerleri, deniz araçlarının atıklarının alınması gibi konularda temel politikalar konuşuldu.

Başkan Aras; "Deniz Hizmetleri A.Ş Muğlamızın denizleri için projeler üretecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras denizcilikle ilgili tüm faaliyetleri tek çatı altında topladıkları MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş'nin denizcilikten geçinen vatandaşların giderlerini azaltarak gelirlerini artırmak için birçok alanda çalışmalar yapacağını, Muğla'nın tekne bağlama kapasitesi ve karapark ihtiyacına yönelik yeni projeler de üreteceğini belirtti. Profesyonelce yönetilen, kamu mevzuatına uygun, piyasa şartlarında hayatını sürdürebilecek uygulamaları hayata geçirecek bir birliği Muğla'nın denizleri için kurduklarını söyleyen Başkan Aras MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş yeni yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetimi Başkan Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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