MYP Lideri Yılmaz'dan İsrail ile Türkiye arasında ortak tatbikat önerisi - Son Dakika
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MYP Lideri Yılmaz'dan İsrail ile Türkiye arasında ortak tatbikat önerisi

22.06.2022 23:01
MYP Lideri Yılmaz'dan İsrail ile Türkiye arasında ortak tatbikat önerisi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrail'in yeri Yunanistan'ın yanı değildir.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, " İsrail'in yeri Yunanistan'ın yanı değildir. Türkiye ile İsrail Akdeniz'de tarihi gerçekliğe yakışır şekilde ortak bir tatbikat yapılmalıdır" dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail'le Akdeniz'de ortak bir tatbikat yapılması çağrısında bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İki ülke hükümetine de açık bir çağrıda bulunuyorum. İsrail'in yeri Yunanistan'ın yanı değildir. Yahudilerin Yunan Grek ulusu ile işbirliği yapması, o cephede bulunması bir ihmalin sonucudur. Bu çerçevede hükümetin attığı yeni adımlar devam etmelidir. İşbirliği en başta askeri alanda yeniden kurulmalı ve ortak bir savunma anlaşması imzalanarak Akdeniz'de tarihi gerçekliğe yakışır şekilde ortak bir tatbikat yapılmalıdır" dedi.

İki tarafında tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ne yazık ki, bu sorunlar ve bilgi eksikliği Ortadoğu'da istikrarı da bozmaktadır. Günümüz adı ile İsrail devleti Grek ulusu ile işbirliği yapamaz. Bu durum en başta Tevrat hükümlerine aykırıdır. Türkiye büyük kardeş olarak İsrail'i ortak askeri işbirliğine ve ortak tatbikat yapmaya davet etmelidir. İsrail'in bölgedeki geleceği Grek ulusu ile değil tarihsel kökleri nedeni ile Türkiye ile beraberdir. Akdeniz ile ilgili olarak da başta Doğal Gaz işbirliği öncelik Türkler olmalı ve bu yönde bir planlama yapılmalıdır. Geleceği sırt sırta verip bu çerçeve de yeniden şekillendirme imkanı önümüzde durmaktadır. Aksi takdirde yakın gelecekte iki ülkede bölgesel gelişmelerden olumsuz etkileneceklerdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MYP Lideri Yılmaz'dan İsrail ile Türkiye arasında ortak tatbikat önerisi - Son Dakika

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