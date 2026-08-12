Nahçıvan\'a Elektrik Hattı Projesi Hazır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a Ermenistan toprakları üzerinden elektrik hatlarının çekilmesi projesinin hazır olduğunu belirterek, "Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, eğer bir kriz ortaya çıkarsa Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da Azerbaycan Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Zengezur Koridoru'nu somut projelerle desteklemenin daha geniş bir anlam taşıdığını belirten Aliyev, "Tabii ki, Zengezur Koridoru'nu bu fikri ve bu girişimi ortaya attığımızda, öncelikle ulaşım tarafı kastediliyordu. Ancak biz bugün buna daha geniş bakıyoruz. Örneğin, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a Ermenistan toprakları üzerinden elektrik hatlarının çekilmesi projesi hazır. İşgalden kurtarılmış Cebrayıl'da çok büyük bir trafo merkezi inşa edildi. O trafo merkezinin temel işlevi iletim faaliyetidir. Yani böyle trafo merkezlerine dönüştürücü trafo merkezleri deniliyor. Bu, iç tedarik için değil, yani büyük enerji hacimlerinin iletilmesi için inşa edildi. Tam olarak Zengezur elektrik koridoru için inşa edildi. Ermenistan topraklarında uzmanlarımız tarafından yapılan analiz sonucunda, elektrik direklerinin nereye kurulması gerektiği konusunda yerler dahi belirlendi. Umarım Ermenistan tarafı da bu konuyu uzatmayacaktır. Çünkü bu, birincisi onların kendileri için gerekli olabilir. Bugün Ermenistan'ın temel enerji kaynağı nükleer enerji santralidir. Bunun yönetimi de onların elinde değil. İkinci olarak da bu santral eskimiş bir santral ve tüm bölge için bir tehdit kaynağı. Azerbaycan ve Türkiye, farklı uluslararası platformlarda bu konuyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdiler. O santralin ömrünün uzatılması sonsuz bir süreç olamaz, er ya da geç kapatılmalıdır. Doğal olarak o kapatılırsa, Ermenistan tamamen enerji krizine sürüklenecektir. Bu nedenle, bir ek kaynağın olması ancak fayda sağlayabilir" dedi.

"Ne kadar çok alternatif olursa, herkes için o kadar iyi"

Azerbaycan'ın enerji hatlarının Rusya, İran, Gürcistan ve Türkiye ile birleştirildiğini belirten Aliyev, "Bu nedenle Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, eğer bir kriz ortaya çıkarsa Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasına imkan sağlayacaktır. Bu nedenle biz bunu ne kadar erken gerçekleştirirsek o kadar iyi. Biz son beş yılda Kelbecer Dağları'nda, 3 bin 500 metre yükseklikte, karın içerisinde direkler kurduk. Yani eğer bu projeyi hayata geçirmemiz gerekirse, bu maksimum 6 ay sürecek. Ancak Ermenistan'ın tabii ki bunu kendisinin yapması gerekiyor. Bu nedenle bu meselenin en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu, Zengezur Koridoru'nun ayrılmaz bir parçası olacak. Çünkü bu proje sadece demiryolu, karayolu değil. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte eğer ihtiyaç olursa, petrol ve doğal gaz boru hatları da geçebilir. Çünkü ne kadar çok alternatif olursa, herkes için o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın ihracat imkanlarını Nahçıvan toprakları üzerinden de genişletme planlarının olduğunu belirten Aliyev, "Bulunduğumuz bölgede ister petrol ve doğalgaz, ister elektrik enerjisi temin edebilecek ikinci bir ülke yok. Komşu ülkelere ihracat imkanlarımızı genişleterek aynı zamanda Avrupa pazarına da çıkacağız. Şimdi Avrupa'ya petrolümüzle, doğalgazımızla ulaştık. Ancak biz elektrik enerjisiyle de ulaşmak istiyoruz. Bugün tek güzergah Gürcistan, Türkiye, ardından Avrupa güzergahıdır. Bunu genişletmeliyiz. Bunun yanı sıra Karadeniz enerji kablosu projesinin teknik ve ekonomik fizibilite çalışması hazır" dedi.