Namibya lideri Geingob, Almanya ile soykırım tazminatı anlaşmasını eleştirenleri kınadı - Son Dakika
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Namibya lideri Geingob, Almanya ile soykırım tazminatı anlaşmasını eleştirenleri kınadı

07.04.2022 19:36
Namibya lideri Geingob, Almanya ile soykırım tazminatı anlaşmasını eleştirenleri kınadı

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, Almanya'nın "1904-1908 Namibya Soykırımı" için 1,1 milyar avroluk tazminat teklifini eleştiren soykırım mağdurlarının torunlarını ve muhalefet partilerini kınadı.

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, Almanya'nın "1904-1908 Namibya Soykırımı" için 1,1 milyar avroluk tazminat teklifini eleştiren soykırım mağdurlarının torunlarını ve muhalefet partilerini kınadı.

Geingob, yaptığı açıklamada, hükümetinin bu soykırımla hiçbir alakası olmamasına rağmen eleştirilerin hedefinde olmasını kınadıklarını belirterek, "Biz tüm Namibyalıları temsil ediyoruz, ancak bize soykırım müzakerelerinde geri adım atmamız söylenmemeli." dedi.

Alman hükümeti, Mayıs 2021'de, Alman İmparatorluğu'nun Herero ve Nama halklarına karşı işlediği suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini açıklamış, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını bildirmişti.

Soykırım mağduru Herero ve Nama halklarının temsilcileriyle, bazı muhalefet partileri, tazminat miktarının yetersiz olduğu ve kendilerinin müzakere sürecine dahil edilmediği gerekçesiyle müzakerelerin tekrar gerçekleştirilmesini talep ediyor.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yıllarında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Herero ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde Hererolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise en az yüzde 50'sini yitirdi.

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Muhalefet, Soykırım, Almanya, Namibya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Namibya lideri Geingob, Almanya ile soykırım tazminatı anlaşmasını eleştirenleri kınadı - Son Dakika


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