Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

20.01.2026 16:06
Narlıdere Kaymakamı Kadir Eser'in emniyet müdürü ve müftüyle birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı hayırlı olsun ziyareti, tarafsızlık tartışmalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kaymakam Kadir Eser'in, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sosyal medyada tartışma yarattı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTILAR

Narlıdere Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Sn. Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı'nın katılımıyla; göreve yeni seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni yönetimlerini tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı yorum yaparak kaymakamın ziyaretini eleştirdi. Yorumlarda, "Her seçilen partiye ziyaret için gidiyor musunuz?", "Devletin tarafsız bir görevlisi olarak başka hangi partileri ziyaret ettiniz?" ve "Diğer partilere de aynı nezaket gösterilirse sorun yok" ifadeleri öne çıktı.

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    VALİ BEY YAPTIĞINIZ BU DAVRANIŞ DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL SİZİN HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMANIZ GEREKİR 9 1 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    iki yıl sonrada doğuyu ziyaret ederler 4 6 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    TARAFSIZLIK MI ? 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
