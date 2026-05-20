NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı İsveç'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı İsveç'te

20.05.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Fidan, NATO Zirvesi hazırlıkları ve güvenlik konularını görüşmek için İsveç'te buluşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliği, Ukrayna savaşı, savunma harcamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca İttifak'ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayiinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının askeri yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların gündemde olması bekleniyor.

Kaynaklar, İran bağlamındaki gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği üzerindeki etkilerinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını aktardı. Bunun yanı sıra NATO'nun güney kanadına yönelik politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere son dönemde yaşanan güvenlik gelişmelerinin de müttefikler arasında değerlendirileceği belirtildi.

Toplantının 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatında gerçekleştirilecek gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacağı bildirildi. Yemeğe Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılmasının planlandığı kaydedildi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki yemekte Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesinin beklendiğini belirtti. Bakan Fidan'ın ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalara değinmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda ise Bakan Fidan'ın NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması nedeniyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bilgi vermesi bekleniyor. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ilişkin beklentilerini paylaşacağını, Ankara Zirvesi'nin İttifak'ın birlik ve bütünlüğünü teyit eden üst düzey bir etkinlik olması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekeceğini aktardı. Bakan Fidan'ın ayrıca müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, transatlantik bağın korunması ve Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda değerlendirmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi. Savunma harcamalarının somut askeri yeteneklere dönüşümü konusunda Türkiye'nin örnek uygulamalarını gündeme getirmesi beklenen Fidan'ın transatlantik savunma sanayii iş birliğinin İttifak içerisinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayacağı ifade edildi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımının öneminin altını çizmesinin, İttifak'ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının artırılması ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekmesinin öngörüldüğünü de belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı İsveç'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:33:55. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı İsveç'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.