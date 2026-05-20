NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı İsveç'te

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliği, Ukrayna savaşı, savunma harcamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca İttifak'ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayiinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının askeri yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların gündemde olması bekleniyor.

Kaynaklar, İran bağlamındaki gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği üzerindeki etkilerinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını aktardı. Bunun yanı sıra NATO'nun güney kanadına yönelik politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere son dönemde yaşanan güvenlik gelişmelerinin de müttefikler arasında değerlendirileceği belirtildi.

Toplantının 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatında gerçekleştirilecek gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacağı bildirildi. Yemeğe Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılmasının planlandığı kaydedildi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki yemekte Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesinin beklendiğini belirtti. Bakan Fidan'ın ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalara değinmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda ise Bakan Fidan'ın NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması nedeniyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bilgi vermesi bekleniyor. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ilişkin beklentilerini paylaşacağını, Ankara Zirvesi'nin İttifak'ın birlik ve bütünlüğünü teyit eden üst düzey bir etkinlik olması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekeceğini aktardı. Bakan Fidan'ın ayrıca müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, transatlantik bağın korunması ve Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda değerlendirmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi. Savunma harcamalarının somut askeri yeteneklere dönüşümü konusunda Türkiye'nin örnek uygulamalarını gündeme getirmesi beklenen Fidan'ın transatlantik savunma sanayii iş birliğinin İttifak içerisinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayacağı ifade edildi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımının öneminin altını çizmesinin, İttifak'ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının artırılması ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekmesinin öngörüldüğünü de belirtti. - ANKARA